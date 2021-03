Vallnord conservarà la mateixa obertura que els caps de setmana a partir del 27 de març al 5 d’abril

Vallnord – Pal Arinsal mantindrà durant la Setmana Santa l’obertura del sector de Pal fins al Pic del Cubil. A partir del 27 de març i fins al proper 5 d’abril, dia de tancament de la temporada d’hivern, l’estació de la Massana conservarà la seva obertura amb el mateix horari i instal·lacions que com ha vingut fent durant els caps de setmana. El sector de Pal estarà obert de 9h a 17h tots els dies amb un total de 22 de 27 pistes que correspon més del 70% del sector, i un total de 7 remuntadors. Es confirma a la vegada que el preu del forfet de dia no variarà i es mantindrà a 20 euros.

Pel que fa a les activitats, aquestes també estaran disponibles per a tots els clients durant cada dia. L’horari d’obertura serà de 10h a 17h amb la pista de trineus, sortides en buggies, tirolina Big Zip, circuits d’orientació, sortides amb raquetes al sector d’Arinsal o sortides guiades d’esquí de muntanya, on s’espera que amb les properes precipitacions es puguin obrir més circuits dels que hi ha actualment disponibles.

Pel que fa la restauració, l’estació mantindrà disponibles 3 restaurants durant tots els dies: l’Expresso, el Pla de la Cot i el Coll de la Botella. Durant aquest dies també s’oferiran els sopars d’alta muntanya, tant al Pla de la Cot com al Coll de la Botella i poden realitzar-se reserves de forma anticipada.

En la pràctica d’esquí de muntanya i raquetes i altres que no són l’esquí alpí, els sectors d’Arinsal i Pal seguiran habilitats amb les mateixes condicions com fins ara: pistes i circuits oberts de 7 h a 22 h, pisters socorristes als dos sectors, accés provisional al telecadira de la Serra II, descomptes a l’estació, entre altres.

Vallnord – Pal Arinsal donarà per finalitzada aquesta temporada d’hivern el proper 5 de abril, completant un total de 93 dies d’obertura. Tot i això, l’estació vol mantenir l’activitat durant tot l’any i és per aquest motiu que ha decidit que, durant els mesos de manteniment de l’estació, es mantindrà el restaurant del Coll de la Botella obert durant tots les caps de setmana.