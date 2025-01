Vall de Núria ofereix per primera vegada sobrevolar l’entorn amb globus aerostàtic

Núria, de nit, en una imatge captada per Toni Anguera

L’estació d’esquí i muntanya Vall de Núria, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), oferirà el proper dissabte, 8 de febrer, l’oportunitat de gaudir per primera vegada d’una experiència única: sobrevolar a vista d’ocell l’estació i el seu entorn en globus aerostàtic. Aquesta activitat és el preludi del segon Sopar Benèfic, que es fa el mateix dia 8 i que aquest any està destinat a recaptar fons per a les persones damnificades per la DANA. Amb aquestes activitats, Vall de Núria es consolida com a destí d’experiències úniques a la muntanya.

Durant el matí de dissabte, els globus s’enlairaran brindant a les persones participants una perspectiva inigualable del Santuari de la Mare de Déu de Núria, el Puigmal, el Pic de l’Àliga i altres cims emblemàtics del Pirineu català.

El vol, que tindrà una durada aproximada de dues hores, inclourà una bossa de pícnic, un brindis amb cava, un certificat de vol i un reportatge fotogràfic.

Aquesta iniciativa, organitzada en col·laboració amb l’empresa Kon-Tiki, té com a objectiu desestacionalitzar l’oferta lúdica a la vall, tot contribuint al motor econòmic per al territori, així com també impulsar el turisme de manera sostenible. Les entrades per a aquesta experiència ja estan a la venda aquí.

El mateix dissabte, a la nit, el restaurant El Racó de la Vall acollirà un sopar benèfic amb l’objectiu de recaptar fons per als damnificats per la DANA. Elaborat per l’Hotel Vall de Núria, l’Aula d’Hostaleria del Ripollès i l’Institut Abat Oliba amb la col·laboració d’FGC, el Consell Comarcal del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, l’Associació d’Hostaleria del Ripollès i l’Associació Producte de Ripollès, s’oferirà un menú degustació amb productes de proximitat i de temporada.

Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a ajudar les persones afectades per les inundacions. A més, s’ha habilitat una “fila zero” per a aquelles persones que vulguin col·laborar sense assistir al sopar.