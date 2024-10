Vall de Núria enceta les activitats de tardor amb atractives propostes diürnes i nocturnes

Imatge de Vall de Núria (Govern.cat)

Vall de Núria, l’emblemàtica estació de muntanya gestionada per FGC Turisme, inicia les activitats de tardor amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics amb l’objectiu que tothom pugui gaudir d’aquest destí d’alta muntanya obert els 365 dies de l’any. L’oferta d’activitats és diürna i nocturna i adreçada tant al públic familiar i general com més especialitzat.

Les principals activitats programades són:

Cicle de projeccions amb Torelló Mountain film: El cinema més alt de Catalunya també es podrà visionar al Centre d’Interpretació de l’estació durant el mes d’octubre. En total estan previstes quatre projeccions: Home Sweet Home, La Haute Route au fil des Glacier, Gran Canyon i Aligned. Between the sea and the sky.



Descoberta d’estels a càrrec del Parc Astronòmic del Montsec: L’activitat consisteix en una primera part de reconeixement del cel a ull nu en què es trobaran les constel·lacions i estrelles més importants que es poden observar en una nit de tardor. A la segona part es farà una observació dels objectes més destacats de la nit mitjançant un telescopi. Planetes, estrelles i objectes més llunyans poden entrar dins d’aquest menú astronòmic visual. La durada de l’esdeveniment és d’1h 30 minuts i el punt de trobada és al Centre d’Interpretació.



Tallers: Durant la tardor es proposen divertides activitats per a endur-se un bon record de Vall de Núria. Les persones visitants podran participar en el taller “Fem un collage de tardor” o el taller “Fem un atrapa-somnis natural”.



XII Campionat d’Espanya AAL (IFAA-Espanya) – Bowhunter: Aquesta modalitat de tir en arc en recorregut de bosc farà parada a Vall de Núria el dia 26 d’octubre. Durant tota la jornada els arquers recorreran dos circuits diferents dins l’entorn de l’estació, en un entorn natural que dona molt de joc per a les tirades, combinant zones de bosc amb zones de riu o de prats.



Del 18 al 20 d’octubre, arriba la Cursa la Brama, la germana petita de la Pyrenees Stage Run. Amb seu a Ribes de Freser, es tracta d’una intensa aventura al Pirineu oriental durant tres dies i tres distàncies diferents.





Vall de Núria ofereix, a més, altres propostes lúdiques:

Passeig en el telefèric Coma del Clot: Des d’aquest telefèric ubicat a la mateixa estació es pot accedir a l’Alberg Pic de l’Àliga, situat a 2.170 metres, i a un mirador amb vistes panoràmiques de la vall i els pics.



Rutes de senderisme al Pirineu oriental català: Vall de Núria és un lloc privilegiat per a conèixer, admirar i recórrer l’alta muntanya pirinenca amb cims que gairebé arriben als 3.000 m. Des del clàssic Camí Vell de Queralbs a Núria, fins a la Travessa dels Refugis del Torb, que recorre el massís del Canigó.



Exposicions: Actualment, a l’estació ripollesa es poden visitar les següents exposicions: “90 anys d’història. El cremallera de Núria”, “Memòries de Neu”; “La Vall dels 5 elements”, “Núria, l’Ecovall del Pirineu” i “Les Muntanyes del còmic del TMFF”.



Minigolf, amb forats amb diversos nivells de dificultat.



Passeig en barca o canoa al llac de Vall de Núria, un dels indrets més emblemàtics de l’estació.



Rutes a cavall i poni: Una altra manera de descobrir els paisatges de Vall de Núria és dalt d’un cavall o poni. S’ofereixen quatre itineraris adaptats per a tots els nivells.



Circuits d’orientació: Estan pensats per a descobrir Vall de Núria amb l’ajuda d’un mapa detallat, algunes pistes i l’instint de les persones participants.



Activitats gratuïtes per a les persones allotjades a l’Hotel de Vall de Núria.

El cremallera, l’únic mitjà per a accedir a la vall, estarà operatiu durant tots els dies del mes d’octubre. I de cara al novembre, continuarà en circulació els caps de setmana. Amb el bitllet d’aquest transport turístic, les persones usuàries tenen accés al Telefèric Coma del Clot, les exposicions, la basílica de Núria i les audioguies, tant al cremallera com a Vall de Núria.

L’estació de muntanya ripollesa ofereix, ara, a la tardor, un paisatge únic on es barregen els grocs i vermells més lluents i la neu comença a fer acte de presència cobrint els pics de les muntanyes. Un equipament que combina cultura i riquesa natural i que fan de Vall de Núria un referent en sostenibilitat com a porta d’entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.