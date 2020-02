Vall Banc i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) han presentat aquest dimarts l’acord de patrocini que lliga a l’entitat bancària amb les seccions d’snowboard i freestyle i, d’aquesta manera, s’afegeix al rugbi i al futbol com a una nova línia de patrocini.

El director general de Negoci de Vall Banc, Gerard Albà, s’ha mostrat molt satisfet amb la signatura del patrocini al comentar que “és un pas més en els esforços que fem de responsabilitat social de donar suport a entitats del país de l’àmbit social, mèdic, formatiu o, com aquest cas, una entitat de caire esportiu”. Albà ha afegit també que “és important aquest acord amb la FAE per així donar suport als esportistes andorrans, els integrants de les seccions de freestyle i snowboard, per tal que puguin representar i deixar ben alt el nom d’Andorra a les competicions que participen arreu del món”.

L’aposta pel patrocini esportiu per part de Vall Banc no és nova. En aquest sentit, Albà ha explicat que “per a Vall Banc, l’esport és important, ja que representa i fomenta valors positius com el de l’esforç i la disciplina, que considerem rellevants, i és per aquest motiu que donem suport a entitats sobretot formatives d’esport base com el rugbi, el futbol i des d’ara l’esquí”.