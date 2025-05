Validat un nou pla d’estudis de bàtxelor en disseny d’interiors de la UNIPRO Universitat Digital Europea

Una estudiant cursant els seus estudis (SFGA)

El Govern ha aprovat el decret pel qual es dona llum verda al pla d’estudis del bàtxelor en disseny d’interiors de la UNIPRO Universitat Digital Europea. L’alumnat d’aquest bàtxelor podrà adquirir coneixements de competències transversals com el domini de la comunicació per a expressar i entendre missatges en diferents contextos i situacions personals, socials i professionals; així com eines treballar dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.

Els estudiants també podran aprendre competències específiques com l’ús pertinent dels sistemes de representació arquitectònica, els instruments tècnics i creatius per a formular solucions adaptades a problemes específics de l’àmbit del disseny d’interiors.

En acabar els estudis, les persones titulades obtindran les competències professionals per a treballar en diversos àmbits tant del disseny d’espais interiors com habitatges, comerços, culturals, exposicions, d’hostaleria i espais públics del disseny de mobiliari, de l’escenografia i en obres de rehabilitació i reforma amb permisos d’obra menor.

La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en tres modalitats: presencial, no presencial i semipresencial.

Aquest pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).