Títol: Valeria

Durada: 45 minuts

Gènere: Comèdia, drama

Creació: María López Castaño

Intèrprets: Diana Gómez, Silma López, Paula Malia

Temporades: 3 Capítols: 24

Plataforma: Netflix

Valeria és una jove escriptora en plena crisi creativa i emocional. La relació amb el seu marit no és en el millor moment, la distància emocional que els unia està cada cop més separada. Pel que fa a les seves novel·les, tampoc no està en el seu millor moment, ja que li costa concentrar-se per a escriure. En aquests moments tan complicats per a ella l’acompanyen les tres millors amigues: Carmen, Lola i Nerea.

Les quatre amigues es troben submergides en una barreja d’emocions, que van des de l’amor fins a la gelosia. Gràcies a les seves reunions, les quatre joves es desfoguen parlant de l’amor, l’amistat, la gelosia, la feina i el futur somiat, entre altres coses.





