Segur que és conegut per molts l’expressió “Val més tard que mai” possiblement algú podria respondre amb el seu supòsit oposat “no deixis per a demà el que pots fer avui” Però en aquest cas no parlem de deixar les coses per a l’últim moment. Si fos així segurament la resposta, no deixar per a demà les coses, seria correcta. En aquest cas parlem del motiu original.

La frase és atribuïda al filòsof Diògenes de Sínope. Que va respondre “Val més tard que mai” quan es ficaven amb ell per intentar aprendre solfeig en la vellesa. Crec que per a perseguir els teus somnis mai és tard. Un somni no complert no té per què acabar morint. Simplement ha d’aparèixer el seu moment. Per la qual cosa aquesta frase és més que valguda.

Quan trobis el teu moment, la teva oportunitat aprofita-la perquè estic totalment convençut que “mai és tard si aquesta és bona” I és que val més fer alguna cosa per tard que sembli, que quedar-se sempre amb la idea aquella de què hagués succeït sí…?

Si encara continues sense estar convençut, potser t’ajuda a buscar les següents històries que podràs trobar a internet. Coronel Sanders, que va fundar KFC, se li va ocórrer quan ell tenia seixanta-dos anys, Giuseppe Verdi, compositor Italià, es va fer famós al cap de setanta-quatre anys i John Pemberton tenia cinquanta-cinc anys quan va fundar CocaCola.

