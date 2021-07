Vacuna, PCR o test d’antígens per entrar a l’Andorra Mountain Music

Des d’aquest dissabte, les persones que hagin adquirit una entrada per assistir als diferents concerts programats per l’Andorra Mountain Music amb el concert del DJ Bob Sinclar serà obligatori que acreditin la seva situació sanitària respecte la Covid-19 i en el cas que sigui necessari es sotmetran a un test d’antígens ràpid per assistir als concerts que queden.

Vista l’actual situació epidemiològica i amb la voluntat d’aplicar les noves mesures sanitàries aprovades pel ministeri de Salut, ara serà imprescindible acreditar l’estat de salut dels assistents dels concerts de l’Andorra Mountain Music. Així ho han detallat avui el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, i el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, han destacat que és important que les persones que tinguin previst assistir als concerts de l’Andorra Mountain Music siguin previsors i anticipin el màxim possible l’acreditació del seu estat de salut en alguns dels dos punts de control habilitats perquè l’entrada al recinte del concert sigui la més fluïda possible.

D’aquesta manera, per assistir als concerts serà necessari presentar als punts de control habilitats a Andorra la Vella i a l’aparcament del Tarter el resultat negatiu d’una PCR o TMA realitzada en un màxim de 72 hores a l’arribada al concert, un certificat de test ràpid d’antígens de màxim 24 hores, el certificat de vacunació completa de la COVID-19 amb almenys 14 dies després de la segona dosi o bé, certificat digital COVID de la Unió Europea.

Les persones que no disposin d’aquesta documentació hauran de realitzar un test d’antígens ràpid que s’oferirà de forma gratuïta.

Habilitació de dos punts de validació i cribratge

Les persones que, en els punts de control habilitats, puguin acreditar el seu estat de salut segons els criteris establerts obtindran de forma immediata una polsera per poder accedir al recinte de l’Andorra Mountain Music a Soldeu. Les persones que hagin de realitzar un test d’antígens hauran d’omplir abans un formulari que es podran descarregar a través d’un codi QR en el mateix punt de control. Els dos únics punts de validació i control estaran al stoplab d’Andorra la Vella i a l’aparcament del Tarter, situat a quasi tres quilòmetres abans d’arribar a la plataforma de Soldeu.

Durant el dia de demà, divendres 9 de juliol, des de les 6 de la tarda i fins les 10 de la nit, les persones que assisteixen a l’Andorra Mountain Music podran acudir, sense cita prèvia, a la plaça de Braus d’Andorra la Vella. Si disposen d’algun del document acreditatiu del seu estat de salut se’ls proporcionarà una polsera per accedir l’endemà al recinte del festival. Si no és així, se li realitzarà un test d’antígens ràpid. Si el resultat és negatiu se li proporcionarà la polsera per poder entrar.

La plaça de Braus d’Andorra la Vella també estarà en funcionament el mateix dissabte 10 de juliol des de les 9 del matí i fins les 5 de la tarda. Es recomana a tots els andorrans i residents que tinguin previst assistir al concert de Bob Sinclar d’aquest dissabte que acudeixin a aquest punt amb l’objectiu d’agilitzar aquest tràmit al màxim.

El segon punt habilitat per a la realització dels testos d’antígens és l’aparcament del Tarter a peu de les pistes de Grandvalira on s’instal·larà un stoplab durant el dissabte des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre.

El procediment serà el mateix. Si disposen d’algun del document acreditatiu del seu estat de salut se’ls proporcionarà una polsera per accedir l’endemà al recinte del festival. Si no és així, se’ls realitzarà un test d’antígens ràpid. Els assistents hauran d’omplir un formulari que podran descarregar-se a través d´un codi QR però aquí no obtindran la polsera sinó que la rebran un cop arribin al recinte sempre i quan el resultat del test d´antígens sigui negatiu.

En aquest sentit, en cap cas es realitzaran testos d’antígens al mateix recinte de l’Andorra Mountain Music situat a la plataforma de Soldeu sinó que els assistents hauran d’haver passat abans en algun dels dos punts habilitats.

Les persones que acudeixin al recinte sense la polsera acreditativa del seu estat de salut seran derivats al stoplab del Tarter o bé a una farmàcia per realitzar-se un test d’antígens i presentar el justificant mèdic que haurà d’assumir el propi espectador.

Això sí, la mascareta continuarà sent obligatòria dins de tot el recinte de l’Andorra Mountain Music.

Comunicació de les noves mesures sanitàries als assistents

Per poder informar a totes les persones que assisteixen a l’Andorra Mountain Music s’ha posat en marxa una campanya de comunicació online, en diferents mitjans de comunicació del país així com també s’informarà als hotels perquè ho puguin transmetre als seus clients.

A més, des de Ticketmaster i 4Tickets, les plataformes que gestionen la venda d’entrades de l’Andorra Mountain Music, enviaran una newsletter a totes les persones que hagin comprat una entrada pel festival informant-los de les noves condicions establertes.