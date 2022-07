Urbanisme revisarà la construcció feta en una finca del fill de l’exalcalde de Bellver de Cerdanya

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran investigarà les obres dutes a terme en una finca del fill de l’exalcalde de Bellver de Cerdanya, Francesc Xavier Porta, per a determinar si la construcció que s’hi ha fet compleix amb la normativa i amb els requisits contemplats per a aquest terreny, a prop del nucli d’Ordèn. Aquest és un dels punts que Urbanisme ha tractat en la seva darrera sessió a l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu.

El director general d’Urbanisme, Agustí Serra, ha dit que “hi ha hagut un debat” sobre aquestes obres i per aquest aquest motiu, de moment, han decidit deixar aquest punt “suspès”. Serra recorda que en casos com aquest, en què l’edificació es feia sobre les restes d’una antiga mina, “la normativa diu molt clarament que aquestes runes es poden rehabilitar o reconstruir, però en cap cas es poden substituir i fer-hi una edificació de bell nou”.

Per això, ara es vol analitzar “si realment s’ha mantingut algun dels vestigis de la runa original o no”. I per “no entrar en judicis de valor”, el que han fet és “demanar a l’Ajuntament (de Bellver) que ens justifiqui aquests temes”.

Agustí Serra creu que en aquest cas el més important és que es justifiqui si les obres s’han fet “aprofitant els vestigis” de la construcció antiga i reconeix que “és difícil de determinar si això és cert o no. I que cal definir si l’espai està vinculat a “l’habitatge que hi va haver al començament del segle passat, vinculat amb l’activitat minera”.

Si això es confirma, Urbanisme sí que acceptarà que la construcció nova s’inclogui al catàleg de masies del municipi de Bellver de Cerdanya.

La polèmica per aquesta finca va sorgir per una denúncia pública de la plataforma conservacionista SOS Pirineus, que considera que la construcció és un “xalet” i no compleix amb l’autorització d’obra que tenia per part de l’Ajuntament.

En canvi, el seu propietari, Joan Porta, assegura que és un tancat agrícola i, en aquest sentit, addueix que no compta amb els subministraments bàsics com llum i aigua, per la qual cosa no pot ser considerat com un habitatge.

L’abril passat, Francesc Xavier Porta i Joan Porta van anunciar la seva dimissió com a alcalde i regidor, respectivament, alhora que defensaven la legalitat d’aquesta construcció i acusaven tant l’oposició municipal com SOS Pirineus d’haver orquestrat una campanya d’amenaces i “insults” per a intentar alterar la voluntat democràtica de Bellver, tenint en compte que a les eleccions de 2019 la seva candidatura (Endavant Cerdanya) havia guanyat amb una àmplia majoria absoluta.

Més recentment, el grup ecologista ha portat el cas a la Fiscalia i de l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya perquè esclareixin els fets.