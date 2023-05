UP incorpora més sectors als ajuts per la sequera

Reunió de la Taula Agrària per a acordar mesures contra la sequera al Departament d’Acció Climàtica (UP)

Unió de Pagesos (UP) ha aconseguit que, en el marc de la Taula Agrària d’aquest divendres, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya incorpori les propostes que el sindicat havia fet en reunions anteriors.

Així, segons han explicat en un comunicat, “la Taula ha acceptat per consens un primer paquet de mesures, proposat pel Departament, adreçat als sectors ramaders afectats per les mancances productives a conseqüència de la severa sequera que pateix Catalunya”.



Aquest primer paquet inclou ajuts de 75 euros per vaca lletera, amb un límit de 10.000 euros per explotació; 60 euros per vaca dida, amb un límit de 5.000 euros per explotació; 60 euros per euga, amb un límit de 3.000 euros per explotació; 15 euros per femella d’oví i cabrum de carn i de llet, amb dos límits, de 10.000 euros per explotació de carn i de 3.000 euros per explotació de llet; 10 euros per arna, per explotacions amb 150 o més arnes, amb un límit de 3.000,00 euros i; 5 euros per conilla amb un límit de 3.000,00 euros.



A proposta d’Unió de Pagesos, la Taula Agrària també ha acceptat encetar, de forma immediata, la línia de col·laboració amb les entitats socials i els menjadors col·lectius per a poder aprofitar cireres que es quedaran als arbres i, en el futur, altres produccions, com a conseqüència dels calibres menors en les plantacions on ha mancat l’aigua per a regar.