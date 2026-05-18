Uns 300 alumnes de primària de la Seu, Castellciutat i Alàs participaran en els concerts “Som Orquestra-Som Banda” i “Som Cor”

Els propers dimecres 20 i 27 de maig es duran a terme els concerts finals dels projectes de música comunitària, ‘Som Orquestra, Som Banda’ i ‘Som Cor’ que es realitzen als centres de primària de la Seu d’Urgell, Castellciutat i Alàs. El concert de ‘Som Orquestra, Som Banda’, serà la cloenda de la quarta edició d’aquest projecte de música comunitària. En total hi prenen part 180 alumnes de 3r i 4t de les escoles Pau Claris i Albert Vives, i de quart a sisè curs de primària de l’escola de Castellciutat.
En aquest concert, que tindrà lloc el dimecres 20 de maig, a les 10:30 hores a la plaça Joan Sansa (en cas de pluja a la sala Sant Domènec), les diferents classes de les escoles participants interpretaran el que han anat treballant aquests mesos amb els instruments d’orquestra, en el cas de l’escola Pau Claris, i amb instruments de banda, pel que fa les escoles Albert Vives i Castellciutat.
Enguany, com a novetat, les diferents agrupacions de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus tocaran conjuntament amb els grups de primària, unint així alumnat de tots els centres, fent també que es coneguin entre ells.
‘Som Cor’ ha estat un projecte que celebra la seva tercera edició amb l’alumnat de 2n de primària de les escoles Albert Vives, Pau Claris, Castellciutat i Alàs i el col·legi La Salle. Aquí s’hi reuniran uns 120 infants per a fer una gran coral el dimecres 27 de maig, a les 11:00 hores, a la sala Sant Domènec.
A ‘Som Cor’, la veu és el primer instrument amb el que s’expressen els participants per a transmetre que tots els cantaires són iguals d’importants dins el cor.
Interpretaran la cantata “L’embolic de les festes”, un homenatge a les tradicions catalanes. Una obra escrita per encàrrec de l‘Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) a l’Orquestrina Trama i amb el relat i les lletres de Manel Justícia. Una cantata que ha estat estrenada aquest passat mes d’abril a Manresa.
Durant el segon i tercer trimestre, els mestres de primària han preparat a classe les cançons. La coral estarà acompanyada per la mateixa Orquestrina Trama dirigits per Sonia Lanau i amb Ivan Caro i Núria Llobet com a narradors.
L’entrada a ambdues activitats és lliure i es convida a familiars, amics i la ciutadania en general a acompanyar-los.
Universalitzar la pràctica de la música
A través de la música comunitària, el projecte aposta per l’equitat educativa i fer possible que l’alumnat pugui formar part d’un gran cor o tocar un instrument musical sense sortir de l’aula del centre de primària. És a dir, universalitzar la pràctica musical, fent que aquesta sigui una eina de transformació i de cohesió social, a més d’aconseguir la democratització de la música i d’accés a la cultura.
Cal remarcar que el projecte de música comunitària ha estat impulsat per l’Escola Municipal de Música de la Seu i el Servei d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, emmarcat en el Pla Educatiu d’Entorn del municipi.