Uns 250 joves corredors de 29 països es donaran cita al 34à Trofeu Borrufa d’Ordino Arcalís

Ordino Arcalís acollirà, del 26 al 29 de gener, el Trofeu Borrufa, la cèlebre competició internacional per a joves esquiadors menors de 16 anys. La trobada arriba enguany a la 34a edició i ho fa amb la participació de més països que en les edicions anteriors, fins a 29 nacions diferents d’arreu del món. L’acte de presentació ha tingut lloc a Andorra la Vella i hi han participat la cònsol major del Comú d’Ordino, Maria del Mar Coma; el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; el director de Comunicació i Marca de MoraBanc, Wiro Martin; el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa; i el director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.
“Per al Comú d’Ordino, el Trofeu Borrufa és molt més que una prova esportiva perquè suposa el debut en el món de l’alta competició i la primera prova internacional per a molts dels nostres joves esportistes”, ha refermat Maria del Mar Coma. De la mateixa manera, Alain Cabanes ha exposat que aquest és un “esdeveniment esportiu especial”, ja que dona la possibilitat als joves esquiadors de formar part d’una competició internacional amb més de 250 corredors. “Justament ahir presentàvem l’equip que ens representarà als Jocs Olímpics d’hivern i alguns d’aquests esportistes havien fet podis al Borrufa fa uns anys”, ha destacat el secretari d’Estat de Joventut i Esports.
Per la seva part, Wiro Martin ha assenyalat que “el patrocini al Trofeu Borrufa entra dins del compromís que MoraBanc té amb Andorra. Amb el país, amb la neu i amb el talent. El Borrufa és una prova integradora de tots aquests conceptes i MoraBanc aporta el que ofereix cada dia en la seva activitat natural, fer banca, aportem confiança perquè la bona feina de l’organització permeti cada any una competició excel·lent”.
Més països representats
L’edició d’aquest any comptarà amb la participació de prop de 250 joves corredors i corredores provinents de fins a 29 països diferents d’arreu del món, una xifra de països més elevada respecte a edicions anteriors del Borrufa. Entre les delegacions inscrites, s’hi troben països europeus com França, Espanya, Països Baixos, Hongria, Mònaco, Finlàndia o Itàlia, que torna després d’alguns anys d’absència, passant pel Regne Unit o Irlanda. Però, no hi faltaran nacions d’altres continents com l’Argentina, Xile, el Líban, Nova Zelanda, Austràlia o Corea del Sud, que repeteix després d’assistir-hi per primera vegada l’any passat. L’edició d’enguany ha guanyat tres nous països que hi competiran per primera vegada: Bulgària, Iran i Azerbaidjan.
Cada equip pot participar amb un màxim de 10 corredors, 6 en categoria U16 -amb un màxim de 4 del mateix sexe-, i 4 corredors en la categoria U14. Les delegacions més nombroses d’aquest any, després de l’andorrana, seran les de França amb 20 corredors; Xile i Argentina amb 15 cadascuna; Ucraïna i Bèlgica amb 12; Holanda i Letònia amb 11, i Espanya, Grècia i Regne Unit amb 10.
La delegació andorrana comptarà amb una selecció de 59 esquiadors i esquiadores, dels quals 20 es dividiran en els equips A i B, i la resta són corredors tecnificats de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí) que també podran participar. “Ens sentim molt còmodes amb aquest sistema de selecció perquè donem l’oportunitat a tots els tecnificats de provar-se en una cita internacional” ha indicat Visa, que ha afegit que, a més, “ho faran a casa, on sempre és especial competir”. El gerent de la FAE també ha assenyalat que “millorar els resultats de les edicions anteriors serà el millor símptoma que la base de l’esquí andorrà funciona”.
Competició, formació i diversió
El tret de sortida a la competició el donaran l’eslàlom U16 a la Portella del Mig i el gegant U14 a Les Canals el dilluns dia 26, mentre que dimarts 27 serà a la inversa i serà l’U14 qui disputarà l’eslàlom a la Portella del Mig i l’U16 a Les Canals amb el gegant. La Portella del Mig també acollirà les proves de supergegant U14 i U16, dimecres i dijous, una prova que torna després de no disputar-se les edicions passades gràcies a les bones condicions en què es troba l’estació, amb fins a dos metros d’acumulacions.
“És una prova que les delegacions valoren molt”, ha comentat Ramonet. Dimecres a la tarda tindrà lloc al Canaro el National Team Event, un dels moments més esperats de l’esdeveniment per ser una prova plena d’emoció que té lloc en pista nocturna. El director de l’estació també ha assenyalat que les novetats per aquesta edició inclouen el hot seat, el seient on els líders provisionals de cada mànega s’aniran asseient fins a l’últim corredor en baixar, igual que a les Copes del Món. “Volem dinamitzar el Trofeu Borrufa, alhora que guardem les tradicions de la competició”, ha indicat. També com a novetat hi haurà una filmació de vídeo de cada corredor que posteriorment s’entregaran als equips per a les correccions, a més de ser un bon record per al futur.
Com és tradició, no faltaran els actes socials durant la trobada, un aspecte clau del Trofeu Borrufa que busca oferir als joves corredors un primer tast de disputar una competició internacional a la vegada que es fomenta la companyonia, la sana competitivitat i les amistats. Així, dilluns tindrà lloc a la Plaça Major d’Ordino la cerimònia inaugural amb la tradicional desfilada per països, un moment vistós i colorit amb el qual tot el poble s’involucra, mentre que dimarts se celebrarà el sopar de delegacions. Finalment, la trobada es tancarà dijous a la tarda, després de les darreres proves, amb una festa de cloenda on hi haurà els darrers lliuraments de premis, tant de la jornada com de la classificació general del trofeu.
Seguiment
Tots els resultats de les competicions es poden seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, així com a la web de la Federació Andorrana d’Esquí on hi ha un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmet en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es pot fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook. Totes les fotografies oficials dels corredors, així com dels diferents actes socials i lliuraments de premis, estan disponibles per a la seva descàrrega aquí.