Uns 250 corredors participaran en la 33a edició del Trofeu Borrufa

Desfilada inaugural del Trofeu Borrufa 2024 (organització)

Ordino Arcalís acollirà del 27 al 30 de gener la 33a edició del Trofeu Borrufa, la cèlebre cita que dona l’oportunitat a joves esquiadors de participar en una competició internacional i experimentar l’esport d’elit. L’acte de presentació ha tingut lloc aquest dimarts a Andorra la Vella i hi han participat la ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell; el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta; el director de Comunicació i Marca de l’entitat financera patrocinadora, Wiro Martin; el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa; i el director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.

Tots ells han destacat el gran ambient d’un esdeveniment tradicional en què, més enllà de la competitivitat, es promou també la companyonia i la germanor. “El Trofeu Borrufa és molt més que una competició esportiva. És una oportunitat única per a mostrar el millor del país: les nostres muntanyes, la neu i les estacions d’esquí, que per a nosaltres són un motiu d’orgull, però també la nostra capacitat d’acollir, de generar experiències memorables i de compartir la passió per l’esport”, ha assenyalat Mònica Bonell. En el mateix sentit s’ha expressat Jordi Serracanta, que ha recordat que després de més de 30 anys de competició “el Trofeu Borrufa segueix il·lusionant i motivant clubs, entrenadors i competidors”.

Per la seva part, Wiro Martin, ha destacat que per a l’entitat que representa “és un projecte il·lusionant per dos motius: el primer, que el Trofeu Borrufa és un projecte de neu, un sector important per al creixement d’Andorra, i el segon, que és una competició que desprèn il·lusió. Ens agrada estar a prop i donar suport a joves que tenen somnis i ganes de gaudir amb l’esquí representant al seu país”.

Finalment, Israel Ramonet ha exposat que “en aquesta competició viurem junts la passió per l’esquí, l’agermanament entre els competidors i l’esperit de superació que caracteritza a tots els participants”.





250 corredors de 23 països, amb Corea del Sud com a novetat

Enguany participaran en la competició prop de 250 corredors provinents de 23 països diferents d’arreu del món, entre els quals destaca la participació d’Espanya, França, Gran Bretanya, Bèlgica, Hongria, Irlanda i Països Baixos a nivell europeu, així com països d’altres continents com Argentina, Xile, Nova Zelanda o Canadà. Aquest any compta amb la novetat de la participació Corea del Sud, que tindrà un esquiador representant a la competició del Principat. Cada equip pot participar amb un màxim de 10 corredors, 6 en categoria U16 -amb un màxim de 4 del mateix sexe-, i 4 corredors en la categoria U14. En total s’esperen més de 300 persones involucrades en la competició, entre esquiadors, equips tècnics i acompanyants.

La delegació andorrana, per la seva banda, comptarà amb una selecció de 61 esquiadors, dels quals 20 es dividiran en els equips A i B, i la resta són corredors tecnificats de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí) que també podran participar. La inclusió de tecnificats va ser una novetat de la temporada passada que es mantindrà en aquesta edició i que permet la participació de més joves. “L’objectiu per a aquesta competició no és només anar a buscar resultats, encara que això no vol dir que no lluitem per les medalles, sinó comparar com està la nostra base d’esquiadors respecte a les bases d’altres països”, ha explicat Carles Visa, que ha afegit que “intentarem superar els resultats obtinguts en l’edició passada”.





Competició, aprenentatge i diversió

La competició donarà el tret de sortida el pròxim dilluns, 27 de gener amb l’eslàlom U16 a la Portella del Mig i el gegant U14 a Les Canals, mentre que dimarts 28 s’invertiran les categories. Dimecres tindran lloc les proves de supergegant U14 i U16, també a la pista de la Portella del Mig, mentre que a la tarda es realitzarà l’explosiu National Team Event, al Canaro. Finalment, dijous es durà a terme un nou supergegant U14 i U16. Cal destacar que el Trofeu Borrufa forma part del circuit internacional FIS Children, amb la qual cosa els resultats obtinguts hi sumen.

Més enllà de l’aspecte competitiu, els participants s’ho passen d’allò més bé amb els diferents actes socials del Trofeu Borrufa. Un dels moments més aclamats és la cerimònia inaugural amb la tradicional desfilada de banderes per països a la plaça Major d’Ordino que tindrà lloc dilluns a la tarda. Dimarts se celebrarà el sopar de delegacions, que permet als joves corredors i corredores poder-se conèixer i intercanviar anècdotes en un ambient més relaxat i, finalment, dijous tindrà lloc l’acte de cloenda amb els lliuraments de premis finals, on es proclamaran els països vencedors.





Seguiment

Tots els resultats de les competicions es poden seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, així com a la web de la Federació Andorrana d’Esquí on hi ha un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmet en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es pot fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook. Totes les fotografies oficials dels corredors, així com dels diferents actes socials i lliuraments de premis, estan disponibles per a la seva descàrrega aquí.