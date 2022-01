Unnic, el nou centre d’oci que integrarà el casino d’Andorra

La societat Jocs SA, guanyadora del concurs públic per a la gestió del futur casino d’Andorra, ha presentat aquest dimarts el projecte Unnic, un espai d’oci integral concebut per donar resposta al temps de lleure de residents i visitants a través d’una completa oferta gastronòmica, d’espectacles, entreteniment i joc.

Marc Martos, conseller delegat de la companyia, ha explicat que “es tracta d’un projecte estratègic perquè esdevindrà un important pol d’atracció turística. A part de contribuir a la desestacionalització de l’oferta turística, serà un nou reclam per als mercats dels països veïns com França i Espanya, altres com per exemple Portugal, Regne Unit o Rússia, que fa anys que ens visiten, i també d’altres que actualment no tenen Andorra en el seu radar turístic, com podrien ser, per exemple, alguns països d’Àsia”. En aquest sentit, Unnic té previst rebre més de 250.000 visitants anualment.

El nou centre integral d’oci, amb una inversió inicial de 25 milions d’euros, preveu generar al voltant de 200 nous llocs de treball directes i un centenar d’indirectes. Quatre mesos abans de l’obertura es posarà en marxa l’escola de crupiers, i abans de l’obertura tot el personal de les diferents àrees gaudirà de la formació necessària en cada cas: seguretat, restauració o atenció al client, entre altres.

Jocs SA, a través d’Unnic, ha cercat des del primer moment una proposta per a la nova oferta de joc del Principat. La col·laboració de Novomatic, empresa tecnològica líder del sector a nivell europeu i internacional, n’és un clar exemple. En aquest sentit, Marc Martos destaca que “amb un objectiu més ambiciós que dotar el país únicament d’un casino de joc, des del primer moment hem pensat en un projecte que ofereixi al visitant una experiència integral d’oci i entreteniment, de lleure, de diversió, on la restauració, els espectacles, la música, l’art i l’arquitectura, entre moltes altres, tinguin un paper destacat”. Un centre d’oci on l’oferta d’entreteniment serà àmpliament superior a la oferta de joc. “Ho farem a través dels diferents espais creats curosament amb la millor arquitectura d’avantguarda, buscant la seva singularitat i exclusivitat, fent realitat una proposta innovadora, d’última generació”, ha manifestat Martos.

En el marc de fer un projecte icònic per al país que alhora millori l’oferta turística amb una excepcional proposta d’entreteniment global, Unnic incorpora també com a soci el Grup Orenes, en l’actualitat un referent internacional en la creació de centres d’oci integral. L’avalen els excel·lents resultats dels diferents centres que gestionen en diversos països. Amb la seva col·laboració i la de nous professionals que s’aniran incorporant al projecte s’aconseguirà que aquest ajudi a consolidar Andorra com un país de referència en el turisme de qualitat a Europa.

Molt més que un casino

Unnic no és només un casino. Neix amb la vocació d’esdevenir un lloc on anar-hi a passar una bona estona, on compartir bons moments. Amb un oferta gastronòmica amb diferents espais de restauració. On prendre alguna cosa, gaudir d’un bon àpat o d’una bona beguda, sempre en un bon ambient. On hi haurà espectacles, esdeveniments, entreteniment i tota mena de productes d’oci. Tornejos de pòquer, trobades temàtiques, actuacions musicals. Amb zones vip i una ‘business center’. Els impulsors del projecte volen que cada dia sigui diferent, que cada dia passi alguna cosa nova, i que els visitants i clients disposin a Andorra d’un nou lloc on trobar-se i gaudir. En paraules del conseller delegat de Jocs SA, “el centre que inaugurarem a la tardor serà un espai icònic, un concepte d’oci innovador i únic, la millor opció per deixar-se portar i passar-ho bé els 365 dies de l’any. Un lloc on viure noves experiències”.