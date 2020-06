Universitaris incrementen el seu rendiment durant el confinament

Investigadors del centre tecnològic Eurecat i de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han estudiat els efectes del confinament per la Covid-19 en el rendiment dels estudiants universitaris, una recerca que conclou que l’esforç dels alumnes i professors durant aquest període ha portat a un increment significatiu del rendiment acadèmic, que es tradueix en millors qualificacions.

Segons les dades obtingudes, la millora s’ha produït de manera inequívoca a partir del confinament i correspon a un increment d’entre un punt i dos sobre deu en les notes obtingudes. El percentatge d’aprovats ha millorat un 20 per cent, passant del 70 al 90 per cent, i el nombre d’alumnes que s’han presentat a les proves també ha augmentat en un 10 per cent, del 85 al 95 per cent.

Respecte a les possibles causes, la recerca assenyala la reacció positiva i responsable dels estudiants i professors davant la situació, redoblant esforços per a transmetre el temari amb totes les eines al seu abast i atenent a les activitats proposades, respectivament.

En aquest sentit, la recerca posa en relleu que no existeix influència de canvis en el temari; ni en el mètode d’avaluació, que ja era telemàtic, o en l’equip docent, atès que s’han seleccionat assignatures en les quals tots aquests elements no s’han modificat en els tres últims anys. En aquest context, per a arribar a la principal conclusió de l’estudi, els investigadors han descartat també la influència de possibles trampes en les proves d’avaluació a distància.

L’estudi s’ha dut a terme amb 458 estudiants matriculats en les assignatures d’Informàtica Aplicada i Disseny d’Instal·lacions de Tractament d’Aigua del grau d’Enginyeria Química, i Metabolisme del grau en Nutrició Humana i Dietètica.

La recerca s’emmarca en el projecte europeu Adeaptive, un projecte Erasmus+ finançat per la Unió Europea i coordinat per la UAM. En el present treball han col·laborat els grups de la UAM i el centre tecnològic Eurecat, encarregat del desenvolupament de plataformes d’e-learning i anàlisi de dades.

Per Tecnonews