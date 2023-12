Units per Ordino: “Reduirem l’ITP en els habitatges destinats a lloguer assequible”

Xavier Jiménez d’Units per Ordino (candidatura)

Un dels punts destacats de la candidatura d’Units per Ordino té relació amb l’habitatge a preu assequible. Aquest dijous, el número sis de la llista, Xavier Jiménez, ha explicat que en el cas que es facin promocions noves i destinin el lloguer assequible durant un període mínim de cinc anys, es reduirà el gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (ITP).

A més, ha apuntat que tenen previstes accions per a abaixar els preus. La primera seria “bonificar el 50% de l’impost sobre rendiments arrendataris aquells propietaris que lloguin habitatges a un preu màxim de 10 euros el metre quadrat”. Incidint en el tema de l’habitatge, el candidat ha explicat que els privats no fan pisos a lloguer assequible perquè no els és rendible i els surt més a compte deixar els diners al banc.

Una altra de les mesures és implementar un pla per a la creació d’un màxim de 200 pisos per a destinar-los a lloguer a preu assequible. Aquest és un pla de màxims, el que vol dir que “no tenen perquè ser dos-cents, ni cent-vint ni vuitanta, però que cal anar a pensar en màxims per a després poder fer-ne els que realment es pugui. Pensar en poc fa que es faci poc, o res. Nosaltres volem pensar de forma àmplia i fer que s’executin les mesures, d’acord amb el marc de la llei de les finances públiques” ha apuntat Jiménez.

Sobre el deute del Comú, Jiménez ha destacat les inversions que va fer el cap de llista, Enric Dolsa, durant els anys que va estar liderant l’equip comunal, “vetllant pels interessos de la parròquia”. A més, ha destacat que “dels 49 milions d’euros que es van invertir en van quedar 24 per a retornar, quan Dolsa va deixar el Comú. Això vol dir que amb recursos propis es va finançar el 50% del deute”. Jiménez ha explicat que el problema ve dels darrers anys, i que l’actual Comú no ha aprofitat aquest període que ha estat bo i, a més, s’han rebut importants transferències al Comú per a pagar el deute.”