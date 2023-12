Units per Ordino focalitza la jornada en el jovent

Els caps visibles d’Units per Ordino en una nova jornada de campanya (candidatura)

Units per Ordino vol apostar fort pels joves de la parròquia perquè tinguin una representació que, actualment, “no existeix”, tal com ha apuntat aquest divendres la número nou de la llista, Marlene Maldonado. També ha comentat que el jovent se sent descuidat per la parròquia: “Molts volen dir la seva, però ningú els escolta”, ha apuntat abans d’afegir que “jo i la meva candidatura volem demanar-los què necessiten i què volen”.

“Per aquest motiu, Units per Ordino crearà una comissió de joves per a “fer-los partícips actius en els esdeveniments i, a la vegada, promoure un programa musical, cultural i esportiu per a dotar Ordino de més atractiu”, ha exposat Maldonado. Així doncs, des de la formació volen promoure artistes locals i internacionals perquè puguin actuar, per exemple, a l’Auditori Nacional, “una gran estructura nacional però que tenim a la parròquia i que volem aprofitar molt més”.

Maldonado, en aquest sentit, ha recordat que d’acord amb el seu programa “volem difondre una transparència de comunicació, actualment molt poc dinamitzada”. En relació amb això, i mitjançant les xarxes socials, promouran aquesta transparència “amb contingut molt rellevant i incrementant el radi d’actuació”.

També, en aquest línia de transparència, volen posar en marxa la retransmissió en temps real i online de les sessions de consell de comú, tal com ja fan altres comuns del país i que no es fa al comú ordinenc.