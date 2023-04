Uniq Sports, membre de l’Andorra Esports Clúster, torna a organitzar enguany la Copa UniQ Andorra

Cartell de la Copa UniQ Andorra (Andorra Esports Clúster)

La Copa UniQ Andorra és un torneig de futbol 7 que tindrà lloc el cap de setmana del 10 i 11 de Juny de 2023 en diferents instal·lacions del país. Aplega més de 60 equips de futbol femení (Aleví i Infantil) i masculí (Prebenjamí, Benjamí i Aleví). Hi participaran equips del país i de fora del país (amb allotjament en pensió complerta pels 700 participants i allotjamnet per als 1400 acompanyants, afavorint així l’economia dels establiments propers).

Jan Esteller destacava “estem molt contents de consolidar aquest projecte realitzant aquesta segona edició al Principat, agraint la col·laboració de molts agents, persones i patrocinadors dels país i volem agrair especialment la col·laboració de la Federació Andorrana de Rugby, que ha estat qui ha fet possible que convisquin els Petits Isards i la Copa Uniq així com a la Federació Andorrana de Futbol en el seu acompanyament”.

Des del Andorra Esports Clúster, Gemma Riu destacava “estem triplement contents d’ajudar a fer possible projectes amb triple impacte al país: impacte econòmic pels més de 2000 assistents, tenir cura del medi ambient afavorint una mobilitat sostenible i amb impacte social impulsant els valors de l’esport en els nostres infants i fomentant l’esport femení”.

No es tracta només d’un torneig de futbol, sinó que estan en línia amb els valors d’UniQ Sports, com són el futbol inclusiu, futbol per a tothom, iniciatives a favor del medi ambient, beques per a infants amb risc d’exclusió social i la col·laboració amb entitats locals.