Unió Laurediana proposa inversions planificades que responguin a les necessitats de la parròquia

El candidat, Josep Majoral (Unió Laurediana)

Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + Independents destaca la reducció de fins a un 50% del deute comunal els darrers quatre anys i avança alguna de les inversions previstes -en cas de ser escollits-. L’objectiu principal és optimitzar i assegurar les despeses del pressupost i invertir-les de manera eficient, planificada i beneficiosa per als lauredians i les lauredianes.

Majoral destaca la reducció del deute en un 50%: passant de 14 a 7 milions d’euros gràcies a una gestió acurada, assegurant qualsevol despesa del pressupost del comú amb inversions eficients i planificades. L’objectiu és continuar treballant per a gestionar les finances comunals, com fins ara, amb un criteri de resiliència i estalvi.

Les inversions fetes en aquest mandat, xifrades en 18 milions d’euros, han estat fetes amb un criteri de sostenibilitat financera i una visió transversal a mitjà i llarg termini. Invertir en instal·lacions per a Sant Julià de Lòria com el dipòsit d’aigua de Nagol ha estat prioritari en paraules del cap de llista, Josep Majoral, que ha afegit que ‘a Sant Julià de Lòria ens vam anticipar a la problemàtica que han patit aquest estiu algunes zones com la Massana, el que demostra que s’ha treballat amb previsió i amb visió de futur per a la parròquia’.

En aquesta línia el candidat ha parlat de futurs projectes per a la gestió i millora de la qualitat de l’aigua, com la construcció de nous dipòsits en zones com Fontaneda i Faucellers amb la finalitat de garantir el servei al fons de la vall, donant marge al creixement urbanístic.

La intenció, si surten escollits, és continuar invertint en altres projectes com la millora de les carreteres secundàries, l’acabament del cadastre, la renovació dels parcs infantils, la creació de noves places d’aparcament, i amb una especial incidència en la neteja i la promoció del civisme. “Un projecte plantejat a mitjà termini per a les lauredianes i els lauredians”.