Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + Independents promet “anar per feina”

Al centre, Josep Majoral, sent entrevistat pels mitjans de comunicació (Unió Laurediana)

Aquest diumenge s’han penjat els cartells de la candidatura d’Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + Independents en el tret de sortida de la campanya electoral a Sant Julià de Lòria. L’enganxada de cartells ha comptat amb la presència dels caps de llista, Josep Majoral i Mireia Codina, els membres de la candidatura i diversos simpatitzants de la formació laurediana.

La llista, sota el lema d’‘Anem per feina’ aspira a renovar el mandat per als pròxims quatre anys i té com a objectiu continuar treballant per a desenvolupar la parròquia de Sant Julià de Lòria de manera sostenible des del punt de vista econòmic, social i urbanístic, i sense deixar ningú enrere.

A nivell econòmic el programa proposa accions concretes en tres grans eixos: Fer que la residència universitària sigui una realitat, la promoció del turisme esportiu i la millora de les xifres de negoci de Naturland, que amb el nou pla director ha aconseguit capgirar la seva situació financera. Naturland ha aconseguit aquest any facturar 5.200.000 euros i un superàvit de 750.000 euros. S’han consolidat 50 llocs de treball i 110 de temporada, dels quals 80, els ocupen lauredians i lauredianes.

El cap de llista, Josep Majoral ha destacat que: ‘és un projecte que camina sol i que amb la nova direcció ha agafat una bona línia. A curt termini ha de portar els seus fruits a la parròquia sent conscients del creixement evident del turisme esportiu’. La intenció és que la universitat i l’esport siguin també un revulsiu econòmic i comercial per a la parròquia.

Des del punt de vista social, la candidatura d’Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + Independents vol continuar treballant per a millorar l’accessibilitat i la cohesió, preservant les festes tradicionals com a pilars identitaris i fent del nou centre cultural i de congressos lauredià un espai d’intercanvi d’idees i creació.

Finalment, en clau d’urbanisme, proposen polítiques que fomentin la integració harmoniosa entre el nou desenvolupament i l’estètica local, minimitzant l’impacte ambiental i protegint el patrimoni.

Majoral ha destacat que en quatre anys s’ha rebaixat el deute del comú a la meitat, passant de 14 a 7 milions i que s’ha fet una inversió de 18 milions d’euros.

Continuar amb una gestió acurada pel poble, deixant al centre als lauredians i lauredianes és l’objectiu principal si surten escollits.