Unió de Pagesos convoca una xerrada a la Seu sobre els principals temes que afecten el sector agrari

Unió de Pagesos ha convocat per a aquests dies quatre xerrades obertes al públic per a repassar algunes de les problemàtiques que afecten la pagesia i, més concretament, la de les comarques de muntanya. Les sessions informatives ja s’han fet al Pont de Suert i a Ger i resten pendents, una, a la Seu d’Urgell i, una altra, a Sort. Entre els temes que es posaran sobre la taula hi ha les retallades en les prestacions de la Seguretat Social Agrària, els efectes de la nova Política Agrària Comú (PAC) i els ajuts al relleu generacional.
Pel que fa a les retallades que el nou model de càlcul de la Seguretat Social comporta en diverses prestacions socials per al sector, s’alerta que la reforma comporta descensos de prop del 34% en pensions com les de jubilació i les d’incapacitat permanent. En les de viduïtat, la davallada és d’entre el 32 i el 43%, i en les prestacions per incapacitat temporal, ja sigui per malaltia comú, accident laboral, embaràs de risc o naixement i cura d’infants, del 32%.
Amb relació a la nova PAC, entre d’altres aspectes, el sindicat vol deixar constància dels perills que suposa la proposta de cofinançament en el seu nou redactat. Els canvis deixen en mans de cadascun dels estats membres el finançament dels ajuts. Això, juntament amb l’amenaça dels tractats comercials internacionals “podria posar en perill la competitivitat del sector agrari i la sobirania alimentària del continent”.
En referència al relleu generacional, les trobades serveixen per a explicar alguns ajuts aprovats recentment pel Govern català i sorgits de propostes presentades per Unió de Pagesos. Les partides que s’han posat en marxa s’adrecen a fomentar el traspàs i la transmissió de coneixement i explotacions entre pagesia gran que es jubila i persones joves que accedeixen al sector, la creació d’un fons de terres en desús i l’augment de la prima base per a la incorporació de pagesia jove.
Les sessions pendents es faran el proper dimecres, 4 de febrer, a les 12.30 hores a la seu del Consell Comarcal, a Sort (Pallars Sobirà) i, a les 20 hores, a l’oficina del sindicat Unió de Pagesos, a la Seu d’Urgell (Alt Urgell).