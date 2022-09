Unicef serà el nou patrocinador del VPC Andorra Rugby XV i de la FAR

El VPC Andorra Rugby XV i la Federació Andorrana de Rugbi lluiran nou patrocinador. Es tracta d’Unicef. Així, VPC i FAR adopten una mesura per la qual també s’han decantat altres clubs esportius, que no és una altra que estampar a la seva roba esportiva l’anagrama d’alguna ONG.

L’acte oficial de la presentació d’Unicef com a patrocinador tindrà lloc a Prada de Moles, a Encamp, el proper dilluns, dia 12 de setembre. En l’acte seran presents la presidenta d’Unicef Andorra, Georgia Pont; el director de l’entitat, Albert Mora; el vicepresident de la FAR, Albert Calvó; i el vicepresident del VPC, Jeannot Martinho.