Unicef rep un xec solidari gràcies al Saló Ordino Gourmet

El director d’Unicef, Albert Mora, ha recollit avui divendres un xec solidari per valor de 232 euros, destinat a l’entitat benèfica, gràcies a la recaptació del saló Ordino Gourmet, que es va celebrar en el marc del 30è aniversari de la Mostra Gastronòmica, els dies 11 i 12 de novembre.

El lliurament ha tingut lloc aquest matí, a la sala del Consell del Comú d’Ordino, a càrrec de Toni Corominas, director de Menja’t Andorra, empresa organitzadora del saló. A l’acte també hi ha assistit la cònsol menor i consellera d’Educació, Joventut i Cultura, Eva Choy.

Menja’t Andorra compleix, així, amb el component solidari de l’esdeveniment que neix amb altres valors socials com el criteri de la sostenibilitat en els productes presentats i el seu parament. L’import aconseguit s’ha obtingut de les vendes i les donacions de les empreses i productors que han participat a la primera edició del saló gastronòmic.

L’organització d’un gastrolab a la sala La Buna, amb degustacions i tallers gratuïts, més l’exposició i venda de productes gurmet, al pati i a l’Era Rossell, han estat la clau de l’èxit del saló Ordino Gourmet, en la seva primera edició. La xocolata, la mel, el vi i la confitura han estat els productes més demandats durant els dos dies, tot i que es va detectar una major afluència de gent el dissabte 12 durant tot el dia.

Pel que fa a dades d’assistència, un total de 163 persones han assistit als set tallers realitzats. Alguns d’ells com el tast de formatges de pastor, la xocolata d’Andorra i el tast de vins d’altura, han obtingut el cent per cent d’ocupació. L’alta participació ha anat acompanyada de les nombroses intervencions, per part del públic assistent.

Recordem que l’aforament estava limitat a trenta persones per a incentivar aquest intercanvi entre ponents, productors i públic. Quant a la tipologia del públic, destaca l’assistència d’alguns dels xefs participants a la Mostra i influencers del sector.