UNICEF Internacional es reuneix amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat

El síndic, Carles Enseñat, amb Yukie Mokuo, directora de Relacions amb els Comitès Nacionals d’Unicef (Consell General)

Una delegació internacional d’UNICEF visita el país entre aquest dimecres i dijous. En l’agenda prevista hi figurava una reunió la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, concretament amb la presidenta, Noemí Amador, i el vicepresident, Salomó Benchluch, que ha tingut lloc aquesta tarda al Consell General.

Just abans d’aquesta trobada, la delegació d’UNICEF encapçalada per Yukie Mokuo, directora de Relacions amb els Comitès Nacionals i Gaizka Mentxaka, cap de les Relacions amb Andorra, han estat rebuts pels síndics generals al nou edifici del Consell General. Carles Ensenyat i Sandra Codina han estat els encarregats de mostrar-los l’hemicicle, així com d’explicar-los el funcionament parlamentari del Principat d’Andorra.