UNICEF i la Borda del Pi s’uneixen per a lluitar contra el canvi climàtic en un esdeveniment benèfic

Una mare i la seva filla a Madagascar (Unicef)

UNICEF Andorra, amb la col·laboració especial de la Borda del Pi, a la parròquia de Canillo, celebrarà una festa familiar benèfica el dissabte, 8 de juny, d’11:30 a 18:30 hores, a la Borda del Pi. Aquest esdeveniment únic té com a objectiu recaptar fons per al projecte d’UNICEF a Madagascar, destinat a pal·liar els efectes del canvi climàtic al sud d’aquesta regió severament afectada.

Amb el suport d’UNICEF Andorra, els ecopobles seleccionats per UNICEF al Sud de Madagascar (Androy, Anosy i Atsimo-Andrefana) reben suport per a esdevenir resistents al clima per a millorar la vida dels infants i les seves famílies.

Amb la recaptació d’aquest esdeveniment, UNICEF Andorra continuarà amb la construcció i instal·lació d’infraestructures d’aigua, sanejament, higiene, elèctriques i serveis, així com connectivitat a internet a Madagascar.

La jornada promet ser una experiència gastronòmica exquisida gràcies al càtering de Sauleda i a la cocteleria de Christian Hornos. Música en directe per part d’Isthar i Teresita, activitats de dansa aèria d’Aurèlie Volage, un mercat artesanal (LAMLOLA Handmade, Istar Joies, Neoma, entre altres), un espai reservat al benestar gràcies a Marina Reflexologia, i una àmplia gamma d’activitats per als més petits de la casa: pinta cares i globologia a càrrec de l’empresa Selfie, inflable per part de Gatzara, visites als ruscos d’Autèntic Abelles, etc. A més, la festa tindrà taller i circuits olfactius i Snack bar per als “peluts”, gràcies a Ser Gossos.

El preu d’entrada és de 120 euros per persona, amb entrada gratuïta per a infants, assegurant així una jornada familiar plena de diversió i solidaritat. Albert Llovera, ambaixador d’UNICEF Andorra ja ha reservat la data per a estar en aquest esdeveniment solidari.

Aquesta festa se celebra en el marc de la XIII edició dels Encants d’UNICEF, un mercat de moda solidària que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juny, a THE EMBASSY.

Les entrades per al dissabte, 8 de juny ja estan disponibles. Hi ha l’opció de fer un donatiu si no s’hi pot assistir, però és vol col·laborar igualment.