Unicef engega una campanya de recaptació enviant un poema per Sant Valentí

Unicef Andorra inicia la seva campanya de recaptació per aquest 2022 amb una acció solidaria online per Sant Valentí, per la qual es vendrà un poema d’amor que es convertirà en regals solidaris.

El poema es podrà comprar a la seva web https://unicef.ad/ i enviar-lo a qui es vulgui, i d’aquesta manera es converteix l’emoció en solidaritat. Amb 4 € aquesta acció d’amor es tradueix amb la compra de regals solidaris – 30 sobres de micronutrients, 10 dosis de vacunes contra el tètanus, 100 pastilles de paracetamol, 2 barres de sabó i 3 parells de guants quirúrgics.