UNICEF – Comitè d’Andorra serà present per Sant Jordi presencialment i virtualment

Al mateix temps, i per tots aquells i aquelles que no es puguin desplaçar fins a la Fira, des de la web del Comitè es podrà comprar i regalar una rosa virtual amb l’opció d’enviar-la per correu electrònic: Rosa Solidària de Sant Jordi.

Ambdues accions estan destinades a recaptar fons pel programa “Inspired Gifts”. Tota la recaptació es convertirà en regals que salven vides, en productes reals i tangibles, en subministraments, com sobres de tractament contra la desnutrició de tractament, dosis de vacunes contra el tètanus que ens ajudaran a prevenir aquesta malaltia i lluitar contra la mortalitat infantil o mantes per protegir-se del fred ara que estem en ple hivern en molts dels camps de refugiats on l’Unicef treballa.

UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral.

Sobre UNICEF

UNICEF promou els drets i el benestar de tots els nens, nenes i adolescents en tot el que fa. Amb els nostres aliats, treballem a 190 països i territoris per a transformar aquest compromís en accions pràctiques que beneficiïn a tots els infants i centrem especialment els nostres esforços en arribar als més vulnerables i exclosos, a tot el món.