UNICEF-Comitè d’Andorra recapta un total de 4.065 € el dia de Sant Jordi

UNICEF-Comitè d’Andorra va recaptar durant el dia de Sant Jordi un total de 4.065 €, arrel de les dues iniciatives organitzades per aquell dia: la parada a la Fira del Llibre i de la Rosa d’Andorra la Vella i la venda virtual de roses solidàries des de la pàgina web del Comitè.

La parada de llibres de segona mà, roses de patchwork fetes per voluntàries, postals, punts de llibres, llibretes i bolígrafs va recaptar 825 € i per la web es van vendre 270 roses virtuals per un import de 3.240 €.

Per primera vegada, s’ha combinat la venda de roses presencials amb la venda de roses virtuals des de la web d’Unicef Andorra i valoren molt positivament la participació d’aquest nou format de recaptació. Esperem que sigui una manera més d’arribar als seus seguidors i col·laboradors.

La recaptació total de 4.065 € anirà destinada al programa “Regals que salven vides”. Aquest import es convertirà en productes reals i tangibles: 6.300 sobres d’aliments terapèutics, 10.030 dosis de vacunes contra el tètanus que ens ajudaran a prevenir aquesta malaltia i lluitar contra la mortalitat infantil i 147 mantes per protegir-se del fred que actualment és ple hivern en molts dels camps de refugiats on l’Unicef treballa.

Agraeixen a totes les persones, empreses i institucions que han col·laborat en aquest dia i els han ajudat a la recaptació d’aquesta xifra.