UNICEF Comitè d’Andorra celebra, un any més, la diada de Sant Jordi amb finalitats humanitàries

Postal del ninotaire Jordi Planellas dedicada a UNICEF Andorra per Sant Jordi

UNICEF – Comitè d’Andorra tornarà a estar present amb una parada de llibres i roses de patchwork a la Fira del Llibre i de la Rosa, organitzada pel Comú d’Andorra la Vella, a la plaça del Poble, aquest diumenge, diada de Sant Jordi.

Per quart any, l’organització combina la venda de roses presencials amb la venda d’un producte virtual. Aquest any el ninotaire Jordi Planellas ha dedicat una postal a Unicef Andorra.

L’ONG serà a la parada número 12 de la Fira, des de les 10 hores a les 20 hores, i es podrà comprar: llibres de segona mà (infantils i juvenils), roses de patchwork fetes per voluntàries, postals, punts de llibres, i articles infantils de marca UNICEF.

Tots els llibres que l’entitat posa a la venda són gràcies a les donacions del Col·legi Sant Ermengol i de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i de particulars.

Al mateix temps, des de la web del Comitè es podrà comprar i regalar una postal virtual (dissenyada pel ninotaire, Jordi Planellas) amb la possibilitat d’enviar-la per correu electrònic amb un missatge personalitzat: Postal Solidària de Sant Jordi.

Ambdues accions estan destinades a recaptar fons per als 2 projectes de cooperació internacional que l’organització té actualment, a l’Afganistan i a Madagascar.