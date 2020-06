UNICEF Andorra s’afegeix al #ChildhoodChallenge per ajudar els infants afectats per la COVID-19

El Comitè Nacional d’Andorra per l‘UNICEF demana a tothom qui vulgui que s’uneixin als seus ambaixadors, Gerard Claret i Albert Llovera, així com a altres personalitats, entitats i empreses, i que comparteixin els seus records d’infantesa més feliços a les xarxes socials mitjançant l’etiqueta #ChildhoodChallenge i facin una donació a la campanya “Reimagine” d’UNICEF per als infants afectats per la COVID-19.

A mesura que la pandèmia s’estén, els tancaments escolars, els sistemes de salut debilitats, els serveis interromputs i l’escassetat d’aliments continuen amenaçant la vida de milions de nens a tot el món. UNICEF calcula que 6.000 infants més podrien morir cada dia per causes evitables durant els pròxims sis mesos – gairebé tots (més del 90 per cent) en països en vies de desenvolupament.

En aquests darrers mesos, la vida dels infants ha estat afectada per la pandèmia global i milions han de gestionar la pèrdua de familiars, l’estrès que poden patir les famílies, a més de no haverse pogut trobar amb els seus amics, no anar a l’escola o no haver tingut accés a alguns serveis d’assistència. Participar en el #ChildhoodChallenge i fer una donació és una forma fàcil i divertida d’ajudar a UNICEF a evitar que la pandèmia es converteixi en una crisi a llarg termini per als infants.

UNICEF Andorra demana tothom qui vulgui que publiqui una foto de la seva infància a les xarxes socials, que s’animin a fer una donació del mateix import que els anys que tenien a la foto i que nominin a tres amics a continuar el repte.

Els donatius rebuts a través de #ChildhoodChallenge aniran a la campanya mundial d’UNICEF “Reimagine” que vol fer una crida urgent als governs, al públic, als donants i al sector privat per donar suport als esforços d’UNICEF per respondre, recuperar i reimaginar un món millor actualment assetjat per la COVID-19.

Gràcies a les donacions, UNICEF podrà:

Respondre a les necessitats immediates proporcionant sabó, màscares, guants, kits d’higiene, equips de protecció i informació per a salvar la vida als infants i a les seves famílies;

Recolzar els esforços de recuperació a termini a llarg termini, inclosos els sistemes d’educació, protecció i assistència sanitària;

i Reimaginar un món més just per a cada infant.

En aquest enllaç es poden fer les donacions: https://help.unicef.org/andorra/childhoodchallenge