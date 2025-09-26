UNICEF Andorra recapta 30.960 euros en el Sopar Benèfic per l’Educació

“UNICEF Andorra vol agrair de tot cor la presència de les gairebé 100 persones compromeses que ens van acompanyar anit al Sopar Benèfic celebrat al restaurant Diamant, i també a totes aquelles que van col·laborar amb la seva energia i aportació per a fer d’aquesta vetllada una nit única i solidària”, manifesten des de l’ONG del Principat. El sopar va girar entorn la importància de l’educació com a eina per a transformar vides, i al llarg de la vetllada es van compartir històries i exemples concrets de la tasca d’UNICEF arreu del món. Els assistents van conèixer com treballa l’organisme dins de l’àmbit educatiu per a arribar, fins i tot, als llocs més recòndits i desafavorits.
“Gràcies a tots els que vau col·laborar, hem aconseguit una recaptació de 30.960 euros, una xifra que reflecteix la força de la nostra comunitat i que ens permet seguir treballant per la nostra missió: garantir l’educació dels infants més vulnerables arreu del món“, assenyalen amb satisfacció des d’UNICEF Andorra.
La vetllada va començar amb un aperitiu molt especial, un mocktail creat en exclusiva per Javier de las Muelas per a UNICEF Andorra, i “va continuar amb una deliciosa experiència gastronòmica de la mà del xef Nandu Jubany, que ens va acompanyar al llarg de tota la nit”.
Al llarg de l’esdeveniment, els assistents van viure experiències immersives i emocionants:
- Visites virtuals amb ulleres de realitat virtual, que els van transportar sobre el terreny per a conèixer de primera mà la tasca d’UNICEF, amb experiències com visitar la Supply Division de l’entitat a Copenhaguen o veure com es munta una escola a Mongòlia.
- Van conèixer i van poder veure una “Escola amb una Maleta”, que conté material per a 40 infants i permet que mestres i alumnes puguin accedir a continguts educatius allà on no hi ha infraestructures.
- Vam compartir una peça solidària molt especial: una bossa de Gala pintada per UNICEF Andorra per l’artista Ona Saumell, que es va posar a disposició del públic amb finalitats benèfiques.
- Una experiència gastronòmica exclusiva per a dues persones al restaurant amb estrella Michelin Ibaya d’Sport Hotel Hermitage & Spa, compartida entre els participants de la vetllada.
- La descoberta del RUTF (Ready-to-Use Therapeutic Food), l’aliment terapèutic que salva vides en situacions de desnutrició aguda greu. Els assistents van poder veure’l, tastar-lo i entendre el seu paper clau en el tractament i recuperació d’infants.
A més, els assistents es van endur com a record un detall molt especial: una cantimplora d’edició limitada del 30è aniversari del Comitè Andorrà per UNICEF, dissenyada per ECODISTRICT, que simbolitza el compromís amb la infància i amb un futur més sostenible.
“UNICEF Andorra vol fer un agraïment especial als nostres partners principals MORABANC i FEDA, i també als col·laboradors que han fet possible aquest sopar: NA Grup, WOW, Dry Martini by Javier de las Muelas, Nandu Jubany, WOW, The Embassy i Ibaya Sport Hotel Hermitage & Spa, entre d’altres”.
L’ONG afirma que va ser una nit màgica de solidaritat, compromís i esperança, “que ens recorda que només junts podem transformar vides i obrir oportunitats a través de l’educació”.