Unicef Andorra manté activa la campanya #RegalaFutur

Durant l’any 2021, el Comitè Nacional d’Andorra d’UNICEF mantindrà activa la campanya #RegalaFutur. En aquesta campanya es posa l’accent en la urgència d’arribar a tots els infants allà on siguin, per millorar el seu futur, ja sigui per la seva salut, millorar l’àmbit educatiu, per garantir la seva alimentació…

Es tracta de productes que canvien i salven vides en ser distribuïts a comunitats arreu del món. La donació es destinarà a la compra de subministraments reals que UNICEF envia als infants més vulnerables: vacunes, aliment terapèutic, mantes, material educatiu, etc. El país o zona de destí es decideix depenent de les necessitats immediates dels infants que més ho necessiten. UNICEF, des del seu magatzem de Copenhaguen, lliurarà les caixes amb els regals que salven vides on calgui en un màxim de 72 h.

Catàstrofes naturals mortals, conflictes violents, epidèmies de ràpida propagació… Cada vegada són més els infants de tot el món que s’enfronten a crisis amb conseqüències humanitàries desastroses i reclamen més recursos.

Els desastres no perdonen ningú. Però colpegen els menys capaços d’afrontar-los: els infants, especialment els més vulnerables, que viuen en els llocs més pobres i remots, i pateixen les majors privacions…

Conflictes, catàstrofes naturals (terratrèmols, tifons, tsunamis, inundacions, etc.) o epidèmies (ebola, xarampió, etc.): en totes aquestes situacions de crisi, UNICEF està preparada per desplegar la seva resposta d’emergència i arribar cada dia on sigui.

Durant tots aquests mesos, es podrà col·laborar amb la campanya enviant un SMS amb la paraula UNICEF al 606 fent un donatiu d’1 euro per cada missatge enviat o fent-se soci trucant al 867 100.

També s’hi pot col·laborar fent una donació a través del web, www.unicef.ad. A més, durant els mesos vinents, UNICEF Andorra i els seus col·laboradors organitzaran diferents actes i accions perquè tothom hi pugui col·laborar i participar. Els fons obtinguts es destinaran als programes d’emergència humanitària duts a terme per UNICEF.