Unicef Andorra commemora els 25 anys de la Convenció sobre els Drets dels Infants

Tot i que la situació excepcional causada per la Covid-19 ha alterat el calendari previst, el Comitè Nacional d’Andorra per l’UNICEF, en col·laboració amb el Consell General i diversos ministeris del Govern ha programat vàries accions per commemorar els 25 anys de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets dels Infants.

La primera acció ha començat aquest mes de juny passat amb la col·laboració de les escoles. Durant l’estiu s’obrirà a totes les organitzacions del país vinculades a infància i joventut. Per conèixer l’opinió dels infants i joves d’Andorra sobre els drets que els afecten, el comitè organitzador ha adreçat a tots els centres escolars una proposta d’activitat per al seu alumnat: Elaborar una producció amb la disciplina artística que prefereixi l’alumne i amb la llengua que vulgui (català, castellà, francès, anglès, portuguès…). Un dibuix, una fotografia o el disseny d’un logotip, un vídeo explicatiu (o l’enregistrament d’una petita peça de teatre, música o dansa protagonitzada pel nen o nena), un poema, una narració o un eslògan de creació pròpia, un collage, una escultura, una maqueta…

Aquesta producció ha d’estar vinculada a un Dret de la Convenció i per això s’han designat dues categories per edat i per drets: Així, la categoria 8-12 anys, tractaran els drets 1,2,5,7,8,9,10,12,13,14,19,20,21,22,23,27,28,31,37,38 i els participants de la categoria 13-17 anys els drets 3,4,6,11,15,16,17,18,24,25,26,29,30,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,54.

Amb totes les produccions rebudes s’organitzarà una exposició durant el mes d’octubre, al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que estarà acompanyada per altres actes més institucionals.