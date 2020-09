Unicef Andorra celebra un any més el Dia internacional del Llegat Solidari

Ja fa nou anys que varis països europeus van acordar celebrar cada 13 de setembre, el Dia Internacional del Llegat Solidari, amb l’objectiu d’informar a la societat sobre la possibilitat de convertir un testament en solidari, col·laborant a fer el nostre món millor. Amb un Llegat Solidari, no només es protegeix als éssers estimats, sinó que també amplies la teva solidaritat a les generacions futures.

Unicef Andorra s’hi ha sumat i el 2018, va organitzar un dinar-conferència amb la notària Rosa M. Ferrandiz per explicar aquesta via de col·laboració i va presentar el document, Vides que Donen Vida. En aquesta guia es mostra com col·laborar amb UNICEF a través d’un llegat o una part d’una herència. Així mateix, s’explica com es gestionen totes les herències que rebem i com s’utilitzen per garantir la supervivència, l’educació i la protecció de milions d’infants.

El Testament Solidari per UNICEF és una forma de col·laborar mitjançant la qual, d’una manera molt fàcil, podràs ajudar a la infància més vulnerable en un futur. Així, la solidaritat s’estendrà a futures generacions, aconseguint un món millor per als nens i nenes, les seves famílies, la seva comunitat i el seu país.

Des d’Unicef Andorra, es posa en relleu que qualsevol llegat, per petit que sigui, marcarà la diferència en les vides de molts nens a tot el món. Amb un gest molt senzill es poden convertir els estalvis en milers de vacunes, un cotxe en tractaments contra la desnutrició o una casa en una escola. És a dir, els béns llegats es podran convertir en un futur millor per als infants de demà.

Marta Alberch, Directora d’Unicef Andorra, explica que, per a qui així ho desitgi, és molt fàcil fer un testament a benefici d’UNICEF. A més, no cal que siguin grans fortunes o nombroses propietats. Qualsevol aportació, per petita que sigui, marca la diferència en la vida de molts infants a tot el món. I ens diu que, depenent de les circumstàncies del testador, hi ha diverses formes de tenir-los presents a les seves últimes voluntats: realitzar un llegat d’un bé concret com, per exemple, uns estalvis, un cotxe o unes joies; nomenant a UNICEF cohereu amb d’altres persones o institucions; o, en el cas que no hi hagi hereus, nomenar UNICEF hereu universal, fent-lo beneficiari de tots els seus béns.

I què fan quan reben alguna herència? Depenent del bé, són taxats per una entitat oficial de reconegut prestigi i posats a la venda o subhastats d’acord al preu taxat. Això passa amb els béns immobles com propietats, terrenys, o amb articles d’especial valor com joies, obres d’art,… I els fons d’inversió o accions també es posen a la venda per intentar obtenir el major benefici. D’altra banda, els articles de valors sentimental com fotos i records es donen a la família. L’import total obtingut s’ingressa en la tresoreria d’UNICEF i un cop sufragades les despeses i donat compliment a les obligacions legals i fiscals que hi pugui haver, es destina als programes de suport a la infància més vulnerable.