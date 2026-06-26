UNICEF Andorra activa una campanya d’emergència pels terratrèmols de Veneçuela

El Comitè Andorrà per UNICEF ha activat una campanya d’emergència per a donar suport a la resposta humanitària després dels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. Segons l’última actualització d’UNICEF, els terratrèmols han provocat almenys 211 persones mortes i 1.261 ferides. A més, més de 36.000 persones continuen sense poder ser localitzades, mentre prossegueixen les tasques de recerca i rescat.
Des del primer sisme s’han registrat més de 30 rèpliques, fet que manté un elevat nivell de risc i dificulta les operacions d’emergència. S’estima que 3,9 milions d’infants viuen a les zones afectades, entre les quals hi ha Caracas i els estats de Miranda, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Falcón i La Guaira. Aquesta última ha estat declarada zona catastròfica i continua concentrant bona part dels esforços de rescat.
Els terratrèmols han causat danys importants en habitatges, escoles, centres sanitaris, sistemes d’aigua i altres infraestructures essencials.
Aquesta emergència arriba en un context especialment delicat. Abans dels terratrèmols, Veneçuela ja afrontava una crisi humanitària prolongada, amb prop de 7,9 milions de persones que necessitaven assistència humanitària, entre elles 3,9 milions d’infants, fet que agreuja encara més l’impacte d’aquesta nova catàstrofe.
En aquest context, els infants són especialment vulnerables i poden veure’s afectats per lesions, separació familiar, desplaçaments, afectacions emocionals i interrupcions en l’accés a serveis bàsics com la salut, l’aigua potable, l’educació i la protecció.
UNICEF treballa des del primer moment sobre el terreny, en coordinació amb les autoritats veneçolanes, les Nacions Unides i els seus socis locals. En menys de 24 hores després dels terratrèmols, l’organització ja havia mobilitzat un primer vol des del seu centre logístic global de Copenhaguen amb material mèdic, subministraments d’aigua i sanejament, tendes i altres equips essencials per a donar resposta immediata a prop de 100.000 persones. Paral·lelament, continua reforçant les accions de protecció infantil, assistència sanitària, suport psicosocial, accés a aigua potable i habilitació d’espais segurs.
Abans dels terratrèmols, la crida humanitària d’UNICEF per a Veneçuela per al 2026 ascendia a 137,6 milions de dòlars, però només havia rebut el 35% del finançament necessari. A més, gran part dels recursos disponibles ja estaven compromesos per a respondre a les necessitats humanitàries existents, fet que fa encara més urgent mobilitzar nous fons per a donar resposta a aquesta emergència.
Davant aquesta situació, UNICEF Andorra fa una crida a la solidaritat de la ciutadania, empreses i institucions per a donar suport als infants i famílies afectats. Les aportacions permetran reforçar la resposta d’emergència i garantir l’accés als serveis essencials per als infants més vulnerables.
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