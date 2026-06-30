UNICEF alerta que 680.000 infants necessiten ajuda humanitària després dels terratrèmols de Veneçuela i fa una crida a mantenir la solidaritat

Sis dies després dels terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que van sacsejar la costa nord-central de Veneçuela, UNICEF adverteix que la magnitud de la crisi humanitària continua augmentant i que la resposta haurà de mantenir-se durant les properes setmanes i mesos. Segons les últimes estimacions d’UNICEF, 1,8 milions de persones necessiten assistència humanitària, entre les quals 680.000 infants, una xifra que podria augmentar a mesura que les avaluacions continuïn avançant. Les autoritats veneçolanes han confirmat ja 1.450 persones mortes, 3.150 ferides i milers de desapareguts, mentre les tasques de recerca i rescat continuen sobre el terreny.
Els infants són els més vulnerables davant aquesta emergència. Molts han perdut casa seva, han estat separats de les seves famílies o han vist interromput l’accés a serveis essencials com l’aigua potable, l’atenció sanitària, l’educació o la protecció.
Hospitals i escoles greument afectats
Els terratrèmols han provocat greus danys en infraestructures bàsiques. Almenys vuit hospitals han resultat afectats, entre ells l’Hospital Infantil J.M. de los Ríos de Caracas, dificultant l’atenció mèdica a infants i dones embarassades.
Només al Districte Capital s’han registrat 432 escoles danyades, més d’un terç del total, mentre moltes de les que han quedat en bon estat s’estan utilitzant com a refugis temporals per a les famílies desplaçades. A aquesta situació s’hi afegeixen els talls d’electricitat, d’aigua, de telecomunicacions i les més de 430 rèpliques registrades fins ara, que continuen complicant les tasques d’emergència.
La resposta d’UNICEF està en marxa
UNICEF treballa des del primer moment en coordinació amb el Govern de Veneçuela, les Nacions Unides i les organitzacions humanitàries presents al país per a donar resposta a les necessitats més urgents.
L’organització ha desplegat equips addicionals sobre el terreny i preveu arribar a 650.000 persones, entre elles 234.000 infants, amb actuacions centrades en la protecció infantil, el suport psicosocial, l’accés a aigua potable i sanejament, l’atenció sanitària, la nutrició i la creació d’espais segurs i d’aprenentatge temporal.
Com a part d’aquesta resposta, el passat 27 de juny va arribar a Veneçuela el primer pont aeri d’UNICEF amb 20 tones de material mèdic, equips d’aigua i sanejament i tendes d’emergència, enviades des del centre logístic regional de Panamà. En els pròxims dies està prevista l’arribada d’un segon enviament de 48 tones procedent del centre global de subministraments d’UNICEF a Copenhaguen. En conjunt, aquests enviaments permetran donar assistència a més de 100.000 persones.
La solidaritat continua sent imprescindible
UNICEF estima que seran necessaris 52 milions de dòlars per a respondre a aquesta emergència. Aquesta necessitat s’afegeix al Pla d’Acció Humanitària per a Veneçuela 2026, que abans dels terratrèmols ja presentava un finançament insuficient, amb només el 35% dels recursos necessaris disponibles.
Per aquest motiu, UNICEF Andorra manté activa la campanya d’emergència i fa una nova crida a la solidaritat de la ciutadania, empreses i institucions.
Les primeres hores salven vides, però la recuperació dels infants afectats s’allargarà durant mesos. Mantenir el suport és essencial perquè puguin continuar rebent atenció sanitària, aigua potable, protecció, suport psicològic i educació mentre les seves comunitats es recuperen.
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