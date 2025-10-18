Unes 1.200 persones participen en les marxes populars per a la promoció de l’activitat física

La 5a Campanya Nacional de promoció de l’activitat física ha celebrat les tradicionals marxes populars, que s’han donat simultàniament a les set parròquies. Un total de 1.200 persones han participat en la iniciativa que promou la vida saludable, que ha estat impulsada pels ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Salut juntament amb els set comuns.
El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, s’ha mostrat satisfet per la resposta de la ciutadania a les marxes populars. “S’està consolidant aquesta acció que va més enllà d’aquesta caminada. Té dos objectius importants: promocionar la salut, a través de prendre consciència que ens hem de moure, contribuir a les associacions socials, per tant, vessant solidari”, ha afirmat el secretari d’Estat de Joventut i Esports.
A més, Cabanes ha recordat que l’activitat física és clau per a prevenir malalties de risc en totes les etapes de la vida. En aquest sentit, ha fet referència als reptes de moviment a través de l’aplicació Fittoken Move que romanen oberts fins al 16 de novembre, animant a la població a sumar-s’hi. Enguany, el repte nacional consisteix a aconseguir 200 milions de passes entre tots els participants i també s’ha establert un repte individual que es pot aconseguir caminant 200.000 passes, durant el mateix període de temps. Un cop aconseguit el repte individual, s’entra en el sorteig de 32 premis, proposats pel Govern i els comuns.
Els assistents a la marxa han pogut adquirir una samarreta amb una donació de 5 euros, que han anat íntegrament a favor d’Autea. A part, de la recaptació de la venda de les samarretes, s’han fet aportacions voluntàries, en total més de 5.000 euros aniran destinats al projecte ‘Reconnecta’, que té com a objectiu donar suport a persones adultes i joves amb TEA que es troben aïllades socialment i sovint afronten dificultats de salut mental.
La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física, per a garantir una bona salut física i mental. A més, l’organització d’aquesta campanya també s’emmarca en la recomanació de la UNESCO ‘En forma per la vida’, que promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme, segons ha recordat el secretari d’Estat de Joventut i Esports.
Al recorregut, de tres quilòmetres, hi han pres part el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Socials, Trini Marin, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, a la marxa que s’ha celebrat pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assistit a la marxa organitzada a Canillo; el titular de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha estat a Encamp; el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha participat en la marxa que ha transcorregut per la Massana i Ordino; i la ministra de Salut, Helena Mas, ho ha fet a la de Sant Julià de Lòria.