Una xerrada telemàtica per commemorar el dia contra el tràfic d’ésser humans

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial contra el tràfic d’Éssers Humans, declarat per l’Organització de les Nacions Unides el 30 de juliol, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha organitzat una acció formativa, un any més, per fomentar la sensibilització ciutadana sobre aquesta qüestió. Enguany, tenint en compte la situació causada pel coronavirus SARS-CoV-2, la cita pren un caire digital i s’ha optat per oferir la conferència telemàtica “El tràfic de persones: una forma contemporània d’esclavitud”. Les inscripcions s’han de fer a l’adreça electrònica igualtat@govern.ad. La xerrada tindrà lloc el dilluns 28 de juliol a les 18.30h a través de la plataforma digital Zoom i anirà a càrrec del sociòleg, politòleg i professor de ciència política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrens.

El conferenciant és Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona i màster en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en Gestió de la Diversitat, analista de polítiques públiques, expert en nova gestió pública i investigador i professor visitant a diferents universitats internacionals. També és autor i coeditor de diverses publicacions vinculades amb la ciència política i analista polític a diferents mitjans de comunicació.

El Principat va ratificar el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional el setembre del 2011 i és part del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans del maig del 2005. El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans va entrar en vigor a Andorra l’1 de juliol del 2011, i posteriorment, el Consell General, el maig del 2017, va aprovar la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

El Servei d’Atenció a Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans (SAVTEH) del Ministeri es va crear a través de la Llei 9/2017 de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne a les víctimes, com una prestació de suport gratuïta i garantida que forma part de la cartera de serveis socials i sociosanitaris.

Aquest servei està adscrit a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Ministeri i ofereix una atenció pluridisciplinària a les víctimes de tràfic d’éssers humans i, si escau, als seus fills menors d’edat, relacionada amb la protecció, la informació, l’orientació, l’assessorament i la recuperació. El servei inclou funcions de tractament en l’àmbit social i funcions de seguiment en l’àmbit psicològic i jurídic, i inclou els serveis i els equipaments necessaris per garantir aquesta atenció.