La humanitat ha arribat a la lluna, però encara hi ha problemes de gran envergadura que vénen des de temps remots que no han estat resolts. Són exemple d’això els roncs. Segons les estadístiques, el 25% de les dones i el 40% dels homes ronquen quan dormen. Això no resulta un problema per a la persona que ronca, però pot ser molt molest per als qui dormen al costat.

És per aquest motiu que l’empresa Phillips ha dissenyat un wearable de senzill ús que redueix els roncs amb bastant eficàcia. Es tracta d’SmartSleep Snoring Relief Band i consisteix en un dispositiu que es lliga a l’abdomen mitjançant una cinta.

La majoria dels roncs o els més audibles es produeixen quan la persona que ronca està dormint en una posició determinada. Amb aquesta idea en ment, el dispositiu de Phillips vibra quan la persona que el porta fa més de mitja hora que està dormint en aquesta posició i així es redueix el nivell de roncs. A més, el dispositiu compta amb una funció que monitora el somni de l’usuari per a millorar-lo. La pròpia empresa afirma que el 86% de les persones que ho han provat ha reduït en una setmana el nivell de roncs.

De moment, el dispositiu només està disponible als Estats Units però l’empresa espera que a partir de 2020 pugui comercialitzar-se a Europa.