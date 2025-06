Una visita nocturna guiada per “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres” inaugura les Nits d’estiu de FEDA Cultura

Una imatge de l’exposició “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres” (FEDA Cultura)

Les Nits d’estiu de FEDA Cultura enceten temporada aquest dimecres, 25 de juny, amb una visita guiada nocturna per l’exposició ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’. En la mostra, que s’exhibeix a l’MW Museu de l’Electricitat, l’autor, el fotògraf francès Pascal Maitre, mostra una realitat desconeguda i oblidada pel món occidental, com és la necessitat de l’ús de carbó vegetal per a fer activitats tan rutinàries com cuinar o escalfar aigua.

Les diferents propostes permetran a les persones que les visitin, aprofundir en valors com la sostenibilitat o el coneixement històric de l’electricitat al Principat, combinat amb projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals i també l’observació astronòmica. La coordinadora de l’MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha destacat que “és un programa divers; amb activitats de qualitat per a tots els públics. Podreu gaudir d’experiències úniques tant en un espai natural tan especial per a FEDA com és el Camí Hidroelèctric d’Engolasters, com a l’MW Museu de l’Electricitat”.

L’activitat comença a les 19 hores i la reserva és obligatòria. Es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant a l’MW Museu de l’Electricitat al 739 111 (de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h; i diumenge de 10 h a 14 h).





Calendari d’activitats:

25 de juny – Visita nocturna a l’exposició “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres”

A través de les fotografies de Pascal Maitre, que abasten tant l’Àfrica com el sud-est asiàtic, es descobrirà la vida dels carboners, la seva lluita diària i la importància del carbó vegetal per a obtenir energia.

La llum dels fanalets donarà una nova dimensió a les imatges, accentuant l’emotivitat de les històries. Acompanya’ns en aquest recorregut fotogràfic i reflexiona sobre la fragilitat de la vida i la importància de la sostenibilitat.





5 de juliol – Cabdal

CABDAL és un projecte artístic d’Anna Mangot que vol crear un diàleg en moviment entre l’art, la música i la dansa contemporània.

Partint del joc entre les paraules cabdal (que és bàsic o fonamental) i cabal (quantitat de fluid que, per unitat de temps, passa per un punt determina del seu recorregut), vol posar de manifest la importància d’un dels bens més preuats que dona la naturalesa: l’aigua.





11 de juliol – La vida d’una estrella. Observació astronòmica

L’aventura comença amb la xerrada audiovisual “La vida d’una estrella” i es descobriran els secrets del naixement, evolució i mort d’aquests gegants còsmics.

Després, hi haurà una observació a ull nu amb l’acompanyament expert de l’equip d’astrònoms de Detrás del Cielo. S’aprendrà a identificar les principals constel·lacions que il·luminen el cel d’Engolasters i a localitzar objectes de l’espai profund.





19 de juliol – Concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus

En el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), Veneranda Dies Ensemble proposa un viatge sonor a l’Edat Mitjana i deixar-se seduir per melodies de trobadors, danses del Trecento i cants goliards, recreats amb instruments d’època i arranjaments originals.

Abans del concert, a les 18.30 h, es durà a terme una visita guiada al Camí hidroelèctric d’Engolasters, un recorregut fascinant per la història i cultura d’Andorra.





25 de juliol – 30 curiositats del Cosmos. Observació astronòmica.

La proposta és un viatge a través de 30 curiositats del Cosmos. La xerrada audiovisual que ha preparat l’equip d’astrònoms de Detrás del Cielo revelarà secrets de l’Univers, des de forats negres fins a nebuloses llunyanes.





2 d’agost – Visita nocturna al Camí hidroelèctric d’Engolasters

Sota la llum de les estrelles es crea un ambient màgic que transportarà el públic als anys 1930, quan va arribar l’electricitat al Principat. És un recorregut a la història a través d’espais que normalment estan tancats al públic, com la casa dels guardes, la sala de màquines del funicular o la galeria tècnica de la presa.





8 d’agost – Astromusical

Viatge sensorial a través de l’espai amb una experiència audiovisual i observació lunar.

Dividida en quatre blocs temàtics captivadors, aquesta projecció combina imatges de l’espai amb una banda sonora que transportarà a mons llunyans. Després, l’aventura còsmica continuarà amb l’observació directa de la Lluna a través d’un telescopi d’alta potència.





23 d’agost – Visita teatralitzada “FHASA, la llum de la seva llar”

La Sra. Rosa busca inversors per a la construcció de sistemes hidroelèctrics capaços de generar prou electricitat per a la seva venda i, així, poder modernitzar el país. L’acompanyen la Lluïsa i la Carmeta, les dones de dos treballadors de FHASA. A través d’elles i les seves anècdotes, també s’exploraran les inquietuds i reivindicacions de l’època.





30 d’agost – Cinema familiar a la vora del llac amb l’Ull Nu

Apagar el mòbil i connectar amb la natura amb una pel·lícula compromesa amb el medi ambient i ideal per a tots els públics. S’haurà de portar la llanterna i una manta o estoreta a la vora del llac d’Engolasters, perquè FEDA Cultura i el Festival Audiovisual d’Andorra Ull conviden a gaudir en família del cinema sota les estrelles.





3 de setembre – Visita nocturna a l’exposició “Carbó vegetal: l’or negre dels pobres”

A través de les fotografies de Pascal Maitre, que abasten tant l’Àfrica com el sud-est asiàtic, es descobrirà la vida dels carboners, la seva lluita diària i la importància del carbó vegetal per a obtenir energia.

La llum dels fanalets donarà una nova dimensió a les imatges, accentuant l’emotivitat de les històries. Serà un recorregut fotogràfic que fa reflexionar sobre la fragilitat de la vida i la importància de la sostenibilitat.