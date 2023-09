Una Visita històrica

Mon. Joan Enric Vives

El nostre Bisbat d’Urgell i especialment el Principat d’Andorra acaba de veure’s altament honorat en rebre, els passats dies 7 i 8 de setembre, la Visita oficial del Secretari d’Estat del Sant Pare Francesc, l’Emm. Sr. Cardenal Pietro Parolin. Han estat uns dies de gran festa, que han omplert de goig el Bisbat i la nostra Nació Andorrana, i que marquen una fita històrica que explicita les tradicionals bones relacions entre la Santa Seu i el Principat d’Andorra. Al llarg de la història els Bisbes, en la seva alta funció de Coprínceps episcopals -un dels dos “defensors” del país, com canta l’himne nacional del País dels Pirineus- han rebut el suport i l’estímul tan important de la Santa Seu, abans i després de la Constitució democràtica de 1993.

Els andorrans estem de festa. Celebrem la solemnitat de la Mare de Déu de Meritxell, la nostra Mare i Patrona des de fa 150 anys, que vetlla amorosa per les nostres Valls. Serà exactament el proper 24 d’octubre, quan s’escauran pròpiament els 150 anys de la seva proclamació pels Síndics i el Consell General de les Valls en ple, com a Patrona i especial Protectora del Principat d’Andorra que ho era ja des de temps immemorial, ja que “és venerada i tinguda en moltíssima devoció”, volent “atraure les benediccions del cel pel que toca a l’esdevenidor”, com deia el M.I. Sr. Síndic Nicolau Duedra en la seva proclama del 1873, ja que “ha donat repetides gràcies, sempre que ha estat invocada”.

Per a solemnitzar aquest esdeveniment, hem tingut el privilegi de gaudir de la presència del Cardenal Secretari d’Estat del Papa Francesc, és a dir, el seu més alt i estret col·laborador en el govern de l’Església universal. L’avinentesa dels 150 anys de la Declaració com a Patrona del nostre País ho ha fet possible. Un nou regal a Andorra de la Mare de Déu, que honora el nostre País i que agraïm de cor. La recentment aprovada Constitució Apostòlica sobre la Cúria Romana i el seu servei a l’Església en el món, “Praedicate Evangelium”, ens recorda en el seus articles 44 al 52 la importància de la missió de la Secretaria d’Estat, com a “secretaria papal, que ajuda de prop al Romà Pontífex en l’exercici de la seva suprema missió” (art. 44).

Al llarg de més de set segles d’història, el paper de l’Església ha estat clau per a la pervivència del singular sistema institucional que ha permès a Andorra mantenir-se com un país independent i neutral, de llengua i cultura catalanes, sense disposar de força militar i amb una organització interna complexa, però participativa molt eficaç. Tothom accepta que ha estat fonamental el rol de l’Església en l’evolució d’aquesta realitat institucional per a l’Andorra contemporània i constitucional. Dos anys després de l’aprovació de la Constitució, l’any 1995, la Santa Seu i el Principat d’Andorra, van establir relacions diplomàtiques i l’any 2008 es va firmar l’Acord entre el Principat i la Santa Seu, que resulta un acord cabdal ja que accepta que el Bisbe d’Urgell sigui el Copríncep del Principat i defineix l’estatut de l’Església Catòlica a Andorra.

Agraïm al Cardenal Parolin la seva primera visita a Urgell i Andorra, que ens ha donat a conèixer la seva persona i l’alta missió que exerceix, prop del Papa, amb tarannà humil, bondadós i servicial. Ens ajuda a renovar i a valorar les seculars relacions del Poble Andorrà amb l’Església Universal.





+Joan-Enric Vives, arquebisbe i copríncep