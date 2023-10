Una vintena de policies es formen en l’anàlisi del crim organitzat

Els agents de policia durant la seva formació contra el crim organitzat (Policia d’Andorra)

Una vintena de policies andorrans de l’àrea de policia judicial i investigació criminal han rebut aquesta setmana una formació centrada a conèixer i analitzar a fons el funcionament de les organitzacions criminals provinents de països de l’est.

El curs l’han impartit dos experts del Service d’Information, de Renseignement et d’Analyse Stratègique sur la Criminalité Organisée (SIRASCO), un organisme que depèn de la Direcció central de la policia judicial francesa i que es va crear l’any 2009 per a recollir, centralitzar i analitzar tota la informació relacionada amb les activitats de la delinqüència organitzada a França, especialment de grups criminals estrangers.

L’objectiu de la formació, per tant, és dotar els investigadors de la Policia d’estratègies d’intel·ligència i anàlisi criminal per a identificar i combatre amb la màxima efectivitat aquesta classe de delinqüència que s’ha anat estenent arreu del món i que en alguna ocasió ja ha actuat a Andorra en casos de robatoris a joieries o domicilis.

Els experts del SIRASCO han ofert una visió global de la manera en què operen aquestes organitzacions, al mateix temps que han donat eines per a detectar, avaluar i analitzar les seves actuacions, així com per a prevenir el blanqueig de diners provinent d’aquests grups.

Especialment important per a combatre el crim organitzat són la cooperació internacional i els processos d’intercanvi d’informació, elements que també ha tingut un paper destacat en el programa formatiu.

Iniciatives com aquesta són possibles gràcies a les bones relacions i la col·laboració amb els cossos de seguretat dels països veïns, i permeten a la Policia rebre formació continuada de la mà d’especialistes d’alt nivell.

El lliurament de diplomes ha tingut lloc aquest dijous a l’edifici administratiu de l’Obac.