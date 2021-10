Una vintena de padrins d’Encamp, a la xerrada ‘Viure amb una visió, actitud i aptitud positiva’

El Cafè del Poble d’Encamp ha acollit aquest dijous la xerrada ‘Viure amb una visió, actitud i aptitud positiva’, organitzada pel Departament de Cultura i Afers Socials del comú d’Encamp.

L’activitat estava dirigida a majors de 60 anys i ha comptat amb l’assistència d’una vintena de padrins. La xerrada ha anat a càrrec de Cristina Segura, tècnica del Departament d’Esports, Infància i Joventut del comú.

Durant l’acte s’han tractat temes com la identificació dels sentiments, l’aprenentatge i l’actuació davant de diferents situacions de la vida, l’enfrontament a noves etapes, com pot ser la jubilació i el temps lliure, la comprensió dels comportaments de familiars, com els nets, i la recerca de les aptituds positives d’un mateix, entre d’altres.

Els assistents han pogut conèixer de més a prop el que significa tenir una visió, actitud i aptitud positiva i alguns d’ells també han aprofitat per explicar les seves pròpies experiències i compartir algunes de les vivències que els acompanyen durant el dia a dia.