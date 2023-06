Una vintena de multes en la campanya adreçada a les motos

Policies en un control de carretera (Policia d’Andorra)

La Policia ha efectuat un total de 353 controls en la campanya de seguretat en el trànsit adreçada a conductors de motocicletes i ciclomotors que ha tingut lloc entre el 6 i el 17 de juny. En aquests dotze dies s’han verificat les condicions administratives i tècniques dels vehicles i s’ha vetllat perquè no es produïssin imprudències o infraccions en la conducció.

I, tot i que els controls han superat els 350, els agents han hagut d’imposar només una vintena de sancions, la majoria relacionades amb la vigència de la ITV. Les segueixen les multes per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada o avançar trepitjant una línia contínua.

També s’ha sancionat per conduir amb permisos d’una altra categoria, tenir el carnet caducat o conduir amb permís estranger amb més d’un any de residència, no circular amb el tub d’escapament en condicions, no poder mostrar el comprovant de l’assegurança i no portar guants.

Amb tot, la Policia demana prudència i es mantindrà especialment atenta perquè en aquesta època de l’any augmenten els accidents amb la implicació de motocicletes i ciclomotors. És per això que es continuarà incidint en la prevenció i la bona convivència de tots els vehicles a la xarxa viària.