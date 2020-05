Una vintena d’altes redueixen els afectats actius a només 116 dels 500 que hi havia l’11 d’abril

En les darreres hores s’han declarat un total de 20 persones com a curades, el que redueix el nombre d’afectats actius per covid-19 a Andorra a “només” 116 quan ara fa poc més d’un mes, l’11 d’abril, n’eren 500.

El total d’afectats suma actualment 761 casos, un més que ahir. Cal destacar que no hi ha hagut cap més defunció i fins ara n’hi ha hagut 49. Recordem que a aquestes dades no s’hi sumen encara els resultats dels tests d’anticossos.

Per contra hi ha hagut un nou ingrés al centre hospitalari Nostra Senyora de Meritxell i ara són 12 i es mantenen els 3 pacients a la Unitat de Cures Intensives amb 2 que necessiten ventilació mecànica.

Pel que fa als professionals de la salut afectats es manté en 28, però hi ha hagut una alta entre els infectats entre els cossos especials de Policia i Bombers i ara són 3.

Al centre sociosanitari El Cedre també hi ha hagut una alta i hi resten 19 padrins ingressats, 8 que provenen d’altres residències i 3 que estan esperant la segona negativització per obtenir l’alta.

En les darreres hores s’han rebut 90 resultats, dels quals han estat 88 negatius i 2 positius.