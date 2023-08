Una vintena d’activitats esportives a la Festa Major de la Seu

Representants d’entitats esportives de la Seu (RàdioSeu)

La Festa Major de la Seu d’Urgell reflecteix un any més la condició de la capital urgellenca com a ciutat d’esport i, per això, ofereix prop d’una vintena d’activitats esportives, coordinades pel Servei Municipal i amb la implicació de diverses entitats de la ciutat. En una entrevista al programa ‘Carretera i Manta’ de RàdioSeu, la nova regidora d’Esports de l’Ajuntament, Bàrbara Romeu, ha agraït la col·laboració de tots els col·lectius d’aquest àmbit que preparen actes per a formar part de la festa, alhora que ha animat tothom a participar-hi. En aquest especial també hi han pres part representants d’alguns d’aquests clubs i associacions.

Cal recordar que per a alguns dels torneigs que s’organitzen cal inscripció prèvia. De moment ja s’ha dut a terme la Cursa d’Orientació Nocturna, que es va fer dilluns al vespre, i per als aficionats a l’escalada s’ha obert un psicobloc a la piscina municipal, on hi estarà instal·lat fins al 3 de setembre. En canvi, s’ha suspès l’exhibició de teles acrobàtiques, que estava prevista per aquest dimecres al vespre al Camp del Codina, a causa d’una indisposició de l’artista.

Una de les entitats que organitza activitats, l’Urban Sport, ha impulsat durant aquests dies previs un torneig de pàdel, que es va dur a terme aquest dimarts al vespre, i una masterclass de spinning, que es farà avui dijous (19.30 hores).

El gruix principal d’activitats esportives, però, arrencarà demà divendres i ho farà amb una de les més clàssiques i concorregudes: el Torneig de Bàsquet 3×3, a partir de les 17 hores al Palau d’Esports. També divendres a la tarda (18.00 hores), el Futbol Club Pirineus es presentarà amb un amistós contra el Solsona, al Camp Municipal Emili Vicente.

El punt àlgid de la programació específica serà dissabte i arrencarà a les 9 del matí amb quatre tornejos simultanis: els de Pàdel, Tennis i Futbol 7, que es faran a la zona esportiva, i el de Petanca, a les pistes municipals. A les 12 del migdia, hi haurà una cursa d’orientació lúdica proposada per MeteoPirineus, des del Portal d’Andorra. I a la les 7 del vespre, l’Atlètic Club La Seu jugarà un amistós contra el Balaguer, al Poliesportiu.

L’oferta esportiva de diumenge començarà a les 10 del matí amb el Campionat d’Escacs, organitzat pel Club Escacs La Seu. Com a novetat, enguany aquest torneig es farà al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Ja a la tarda, des de les 16 hores, el CE Ciutat La Seu organitzarà una Trobada de Futbol Base. I tot seguit, a les 18, la Seu FC jugarà un partit de la Copa Pirineus contra el CF Pobla. A la plaça del Camp del Codina, també des de les 18 hores, l’AE Karate Tradicional Pirineus farà una masteclass d’aquesta modalitat. I més tard, a les 19 hores, hi haurà una classe de zumba amb Marta Buchaca.

La programació d’activitats físiques es tancarà dilluns, dia 28, amb la Pedalada Popular (a les 10 hores) i amb la Cursa Volta Major, que es durà a terme a les 19 hores. Aquestes últimes activitats tindran la sortida i l’arribada a la zona esportiva municipal.