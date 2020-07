Una versió online del concurs Guillem de Berguedà substitueix el Festival Càtar a Josa de Cadí

La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha obligat a suspendre l’edició d’enguany del Festival Càtar a Josa de Cadí, que s’havia de celebrar el dia 2 d’agost vinent, davant les dificultats per garantir les mesures de seguretat i prevenció necessàries en aquestes circumstàncies. Com a alternativa, les entitats organitzadores de la jornada han programat una versió telemàtica del concurs Guillem de Berguedà de declamació de poesia trobadoresca.

Aquest concurs es venia celebrant a Josa des de l’any 2016 i dins de la programació del Festival Càtar a la vila. En l’edició de 2020, el concurs serà en versió online, tot i que mantindrà l’essència de sempre. Així, les persones que s’hi vulguin presentar hauran d’enviar un enregistrament en vídeo de la seva declamació. Poden triar qualsevol poema de qualsevol trobador i tenen l’opció de recitar-lo de memòria o llegit, de manera individual i sense cap tipus d’acompanyament musical.

L’enregistrament s’ha de trametre a l’adreça de correu electrònic cultura@ccau.cat a través del servei gratuït d’internet Wetransfer (www.wetransfer.com) i amb les dades de la persona participant i el títol i l’autor del poema. El termini finalitza el pròxim dia 26 de juliol. El jurat, que estarà format per representants del món literari, musical i artístic de l’Alt Urgell, farà públic el seu veredicte el dia 2 d’agost. La persona guanyadora rebrà com a premi un dinar per a dues persones ofert pel restaurant Ca l’Amador de Josa de Cadí el xef del qual, Diego Alías, va ser elegit cuiner de l’any a Catalunya el 2015.