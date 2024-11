Una versió excepcional del mite de Dràcula arriba a Encamp, dissabte, per a estrenar el Festival de Titelles d’Andorra

‘Ànima’ ja és aquí. Encamp es prepara per rebre el 22è Festival de Titelles d’Andorra, que tindrà la seva estrena aquest cap de setmana amb l’obra ‘Dracula: Lucy’s Dream’. Serà dissabte, a les 20 h, a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Tot està preparat, per tant, per a donar el tret de sortida a l’esdeveniment més esperat d’aquesta tardor, i que durarà del 2 al 10 de novembre amb un total de set obres en vuit sessions, i amb un programa innovador i apte per a tots els públics, des d’infants fins a adults.

D’aquesta manera, es recull l’experiència del fins ara Festival de Titelles d’Encamp i fa un gir per a convertir la 22a edició de l’esdeveniment en un projecte únic, de gran singularitat i amb visió de país, amb la col·laboració de les ambaixades de França i Espanya, amb les quals es duen a terme les sessions escolars per a alumnes dels diferents centres educatius del Principat, i d’Andorra Turisme.





Una joia per a donar el tret de sortida: ‘Dracula: Lucy’s Dream’

Catalogada com una de les joies d’aquest àmbit dels titelles, amb ‘Dracula: Lucy’s Dream’ (+14 anys) l’espectador s’endinsarà en el famós mite de Dràcula a través d’una visió totalment diferent.

La directora noruega, Yngvild Aspeli, diverses vegades premiada per les seves obres, ha creat una adaptació visual sorprenent inspirada en la història d’Abraham Stoker on el focus passa a centrar-se en les dones.

L’espectacle mostra l’experiència del personatge de Lucy i la lluita contra el seu domini intern encarnat per Dràcula, que representa la dominació, la dependència i l’addicció a una força destructiva. Es tracta d’una metàfora del control, tant forçat com desitjat, seductor i enganyós.

El públic s’embarcarà en un viatge íntim i psíquic en l’univers fantasmagòric que Lucy ha construït per a si mateixa, en el qual s’ha submergit i contra el qual lluita. Un tomb a un dels clàssics de la història de la literatura, amb centenars d’adaptacions, i que amb aquesta es pot albirar una perspectiva mai vista.





Un programa amb obres per a tothom

Posteriorment a l’estrena amb ‘Dracula: Lucy’s Dream’, el programa continuarà amb les sessions escolars: el 6 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre. El 7 de novembre, a les 11:00 h, ‘Apnée’, de La poisson soluble. I, el 8 de novembre, també a les 11:00 h, ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas. Aquesta darrera obra tindrà un altre passi, a les 18:00 h, obert al públic major de 6 anys.

El 9 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘Anònims’, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I el 9 de novembre, a les 20:00 h, ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà el 10 de novembre, a les 17:00 h, amb ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.

El programa complet es pot consultar aquí.

En total, el festival integra set obres i vuit passis. Les entrades per als espectacles oberts al públic ja estan a la venda i es poden adquirir aquí a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.





Una porta oberta per a descobrir la màgia dels espectacles de titelles

El nou concepte de festival aposta per explorar els titelles contemporanis i les seves interseccions amb altres disciplines artístiques, com la manipulació d’objectes, les màscares o la dansa; disciplines que fan del titella i la seva posada en escena un art molt viu, cada cop més ric i en constant evolució per a oferir experiències innovadores, creatives i actuals.

‘Ànima’ trenca amb la idea preconcebuda d’assignar l’art dels titelles a un públic només infantil. El 22è Festival de Titelles d’Andorra mostra un altre vessant d’aquest àmbit, amb representacions de gran qualitat artística destinades també a un públic juvenil i adult. Una part d’un tot per a descobrir un altre món, noves sensacions, noves emocions, i ja no sols continuar fent gaudir els més petits, sinó també oferir la possibilitat a tothom de viure en primera persona aquesta experiència única. Perquè la màgia de l’art i la cultura resideix en poder compartir-ho.