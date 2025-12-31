Una turista resulta ferida en un accident a Erts

Aquest matí de dimecres, 31 de desembre, s’ha registrat un accident de circulació a la xarxa viària del Principat amb el balanç d’una persona ferida. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 0,600 de la carretera general número 5 (CG5), al poble d’Erts, a la parròquia de la Massana. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets al voltant de dos quarts d’onze del matí.
En l’esmentat sinistre de trànsit s’han vist implicats dos vehicles, un dels quals amb matrícula andorrana i, l’altre, amb placa espanyola. El mateix servei de l’ordre ha informat que la conductora del turisme espanyol, una turista de 39 anys, ha resultat ferida en l’incident viari.