Una turista anglesa, de 20 anys, ha fet pública una denúncia per abús sexual que va patir fa un any en un hotel del Tarter. El mateix dia de l’agressió la víctima va anar a l’hospital i va interposar una denúncia a la Policia.

La víctima explica que va ser agredida per un massatgista de l’establiment, el qual, va ser acomiadat immediatament. La noia lamenta que un any després dels fets encara no ha rebut cap informació sobre la situació del seu cas.